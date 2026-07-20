Türkiye'nin net yatırım pozisyonu açıığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemini kapsayan Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerini yayımladı.

Resmi kayıtlara göre, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya oranla yüzde 0,5 değer kaybederek 403,7 milyar dolar seviyesine indi. Aynı dönemde ülkenin yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 2,4 oranında düşüş sergileyerek 795,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin rezerv varlıklarında ise kayda değer bir düşüş yaşandı ve rezervler 6,3 milyar dolarlık kayıpla 159,2 milyar dolara geriledi.

Nisan ayında 402,3 milyar dolar olan Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, ortaya çıkan bu son verilerle birlikte mayıs ayı itibarıyla eksi 391,7 milyar dolar seviyesine düştü.

VARLIK KALEMLERİNDE SON DURUM

Ülkenin varlık kalemlerindeki değişimler bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; doğrudan yatırımlar kaleminin yüzde 0,9 oranında artışla 80,1 milyar dolara ulaştığı görüldü. Diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 yükselişle 154,2 milyar dolar olurken, bankaların elinde bulunan yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,6 ivme kazanarak 49,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Portföy yatırımları grubunun alt kalemlerinden biri olan hisse senetleri ve yatırım fonu payları ise bir önceki aya kıyasla yüzde 8,6 gibi belirgin bir oranda azalarak 47,2 milyar dolara kadar geriledi.

YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM

Türkiye'nin dış yükümlülüklerinin alt başlıkları değerlendirildiğinde, doğrudan yatırımlar kaleminde yüzde 6,8 oranında bir azalma yaşandığı ve rakamın 230,4 milyar dolar seviyesine indiği kaydedildi. Portföy yatırımları kalemi de benzer bir ivmeyle yüzde 2,9 oranında düşerek 149,7 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler tablosundaki diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 oranında çok sınırlı bir artış göstererek 415,3 milyar dolar düzeyinde şekillendi.