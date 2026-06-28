Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 dönemi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye'de en fazla dış satım yapan ilk 1000 şirketin toplam ihracat hacmi 182 milyar 171 milyon doları buldu.

ZİRVEDE YER ALAN İLK 10 ŞİRKET

2025 senesinde en fazla ihracat hacmine ulaşan kuruluş, 17,8 milyar dolarlık tutarla Türk Hava Yolları (THY) oldu. Listenin ikinci sırasında 11,4 milyar dolarlık dış satımla Ford Otomotiv yer alırken, Toyota Otomotiv 3,9 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Listeyi sırasıyla 3,2 milyar dolarla TGS Dış Ticaret (dördüncü), 2,9 milyar dolarla ARCA Savunma Sanayi (beşinci), 2,8 milyar dolarla Kibar Dış Ticaret (altıncı) ve 2,7 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafinerileri (yedinci) takip etti. Pegasus Havayolları 2,6 milyar dolarla sekizinci, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolarla dokuzuncu ve Star Rafineri 2,3 milyar dolarlık gelirle onuncu sırada kendine yer buldu.

Listenin ilk üç sırasında önceki seneye kıyasla bir değişiklik yaşanmazken, ihracat kapasitesini yüzde 392,1 oranında artıran ARCA Savunma'nın 38. basamaktan beşinciliğe sıçraması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

25 ŞİRKETİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLAR BARAJINI GEÇTİ

Açıklanan ilk 1000 listesinde çift haneli milyar dolar tutarına sadece THY ve Ford Otomotiv'in ulaştığı saptanırken, toplamda 25 firmanın 1 milyar doların üzerinde dış satış yaptığı belirlendi.

İlk 10 şirket haricinde 1 milyar dolar barajını aşan diğer firmalar sırasıyla şu şekilde kaydedildi: Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Anexservices Turizm.

Verilere göre, 23 kuruluşun 500-999 milyon dolar, 263 şirketin 100-499 milyon dolar, 346 işletmenin 50-99 milyon dolar ve 343 firmanın da 33-49 milyon dolar aralığında ihracat gerçekleştirdiği görüldü.

İHRACAT HARİTASINA İSTANBUL DAMGASI

İlk 1000 dev ihracatçı arasındaki 434 işletmenin ana merkezinin İstanbul'da olduğu saptandı. Böylelikle İstanbul, araştırma kapsamındaki şirketlerin yüzde 43'ünden fazlasını barındırarak listeye damgasını vurdu.

İzmir 87 firmayla ikinci sırada gelirken; bu ili sırasıyla 60 firmayla Gaziantep, 58 ile Kocaeli, 57 ile Ankara ve 54 ile Bursa izledi. Mersin'den 22, Adana ve Manisa'dan 20'şer, Antalya ile Denizli'den 19'ar, Kayseri'den 15, Tekirdağ'dan 13, Hatay'dan 11, Konya'dan 9, Aydın'dan 8, Balıkesir, Eskişehir, Samsun ve Trabzon'dan 7'şer, Kahramanmaraş'tan 6, Karabük ile Sakarya'dan 5'er, Giresun ve Isparta'dan ise 4'er şirket listeye dahil oldu.

Çorum, Kütahya, Muğla, Ordu, Şırnak ve Yalova 3'er firmayla; Çankırı, Düzce, Elazığ, Karaman, Rize ve Uşak 2'şer firmayla; Aksaray, Bilecik, Burdur, Bolu, Çanakkale, Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Osmaniye ve Zonguldak ise birer firmayla listede temsil edildi. Toplamda 49 ilden şirketler sıralamaya girerken, geriye kalan 32 ilden hiçbir işletme listeye giremedi.

SEKTÖR BAZINDA ZİRVEYE ÇIKANLAR

TİM araştırması, farklı sektörlerin şampiyonlarını da belirledi:

Çelik: Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri: Şişecam Dış Ticaret AŞ

Demir ve Demir Dışı Metaller: Kibar Dış Ticaret AŞ

Deri ve Deri Mamulleri: Gezer Ayakkabı

Elektrik ve Elektronik: Vestel Ticaret AŞ

Fındık ve Mamulleri: Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

Gemi, Yat ve Hizmetleri: Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm

Halı: Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ

Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret

Hizmet: THY

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: Şölen Çikolata

İklimlendirme Sanayisi: Daikin

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: Türkiye Petrol Rafinerileri

Kuru Meyve ve Mamulleri: Özgür Tarım

Madencilik: Ekom Eczacıbaşı

Makine ve Aksamları: Arçelik

Meyve-Sebze Mamulleri: Döhler Gıda

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: Kastamonu Entegre

Mücevher: Ahlatcı Kuyumculuk

Otomotiv: Ford Otomotiv

Savunma ve Havacılık Sanayisi: ARCA Savunma

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Kılıç Deniz Ürünleri

Süs Bitkileri ve Mamulleri: Çiçekçiler Birliği

Tekstil ve Ham Maddeleri: Ak-Pa Tekstil

Tütün: JTI Tütün Ürünleri

Yaş Meyve ve Sebze: Uçak Kardeşler

Zeytin ve Zeytinyağı: Verde Yağ