Türkiye'nin en büyük işvereni değişti

Türkiye'nin dev şirketleri arasındaki istihdam yarışı kızışırken, Küresel veri platformu Companiesmarketcap yer alan güncel verilere göre; organize perakende sektörünün büyüme stratejileriyle uzun süredir listenin en üst basamağında yer alan BİM, liderlik koltuğunu kaybetti.

Türkiye’nin en fazla çalışan sayısına sahip kurumu olarak zirvenin yeni sahibi, bünyesindeki farklı sektör yatırımlarıyla gücünü artıran Koç Holding oldu.

10 ŞİRKETİN TOPLAM İSTİHDAMI

Ekonomim’de yer alan güncel sıralamaya göre, Türkiye'nin en büyük 10 işvereninin sağladığı toplam istihdam hacmi 381 bin 970 kişiyi aşmış durumda. Bu devasa rakam, Türkiye'deki birçok orta ölçekli şehrin toplam nüfusunu geride bırakan, ülke ekonomisi ve iş gücü piyasası için can suyu niteliğinde bir güce işaret ediyor.

Zirvede holding yapılarının çeşitlenen yatırımları öne çıkarken, perakende, havacılık, telekomünikasyon ve savunma sanayii devleri de istihdamın lokomotifi olmaya devam ediyor.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN İLK 10 DEVİ

Türkiye'de özel sektörün istihdam yükünü sırtlayan, en çok çalışana sahip ilk 10 şirket ve güncel personel sayıları şu şekilde sıralandı:

Koç Holding: 123.970+ (Zirvenin yeni sahibi)

BİM: 88.000+

Türk Hava Yolları (THY): 64.500+

Migros: 53.700+

Türk Telekom: 33.200+

Turkcell: 26.000+

Ford Otosan: 23.700+

İş Bankası: 21.100+

VakıfBank: 18.500+

Aselsan: 12.000+