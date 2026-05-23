Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Türkiye'nin en büyük işvereni değişti

Türkiye'nin en büyük işvereni değişti

Türkiye'nin en çok çalışanı olan şirketi BİM, zirveyi kaptırdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye'nin en büyük işvereni değişti

Türkiye'nin dev şirketleri arasındaki istihdam yarışı kızışırken, Küresel veri platformu Companiesmarketcap yer alan güncel verilere göre; organize perakende sektörünün büyüme stratejileriyle uzun süredir listenin en üst basamağında yer alan BİM, liderlik koltuğunu kaybetti.

Türkiye’nin en fazla çalışan sayısına sahip kurumu olarak zirvenin yeni sahibi, bünyesindeki farklı sektör yatırımlarıyla gücünü artıran Koç Holding oldu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

10 ŞİRKETİN TOPLAM İSTİHDAMI

Ekonomim’de yer alan güncel sıralamaya göre, Türkiye'nin en büyük 10 işvereninin sağladığı toplam istihdam hacmi 381 bin 970 kişiyi aşmış durumda. Bu devasa rakam, Türkiye'deki birçok orta ölçekli şehrin toplam nüfusunu geride bırakan, ülke ekonomisi ve iş gücü piyasası için can suyu niteliğinde bir güce işaret ediyor.

Zirvede holding yapılarının çeşitlenen yatırımları öne çıkarken, perakende, havacılık, telekomünikasyon ve savunma sanayii devleri de istihdamın lokomotifi olmaya devam ediyor.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN İLK 10 DEVİ

Türkiye'nin en büyük işvereni değişti - Resim : 2

Türkiye'de özel sektörün istihdam yükünü sırtlayan, en çok çalışana sahip ilk 10 şirket ve güncel personel sayıları şu şekilde sıralandı:

Koç Holding: 123.970+ (Zirvenin yeni sahibi)
BİM: 88.000+
Türk Hava Yolları (THY): 64.500+
Migros: 53.700+
Türk Telekom: 33.200+
Turkcell: 26.000+
Ford Otosan: 23.700+
İş Bankası: 21.100+
VakıfBank: 18.500+
Aselsan: 12.000+

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
İşçi Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro