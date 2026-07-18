Türkiye'nin bir iline daha raylı sistem geldi: AYBAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Aydın’da kent içi toplu taşımayı demir yolu hattıyla güçlendirecek olan AYBAN Bölgesel Tren İşletmeciliği’nin devreye alındığını duyurdu. Bakanlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki entegrasyonla hayata geçirilen bu sistem, kent içi ulaşımda demir yolunun rolünü artırmayı amaçlıyor.

8 İSTASYONDA HİZMETE BAŞLADI

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Aydın sınırları içerisinde yer alan 29,5 kilometrelik İncirliova-Aydın-Köşk hattındaki hazırlıkların tamamlandığını belirtti. AYBAN’ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile uyumlu şekilde çalışacağı açıklandı.

Uraloğlu, hattın istasyon ağını ise şu şekilde paylaştı: "AYBAN ile İncirliova, Hastane, Aydın, Tekstil Park, ASTİM OSB, Umurlu, Aydın OSB ve Köşk olmak üzere toplam 8 istasyonda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık."

GÜNLÜK 16 SEFER DÜZENLENİYOR

Hizmete alınan AYBAN projesi kapsamında İncirliova-Köşk hattında MT15000 tipi tren setleri kullanılacak. Trenler, 06.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı olarak toplam 16 sefer yapacak; bu seferlerin 8'i gidiş, 8'i ise geliş şeklinde planlandı.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu entegrasyon sayesinde vatandaşlarımız, toplu ulaşımda daha kolay, hızlı ve konforlu seyahat edebilecek. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda bütünleşik bir toplu taşıma yapısı oluştururken trafik yoğunluğunun azaltılmasına da katkı sağlayacağız."