'Türkiye'de yeniden açılır mı' diye beklenirken fast food devi 200'den fazla mağazasına kilit vurdu

KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands tarafından yayımlanan resmi finansal raporlar, ünlü zincir restoran markasının Ocak 2025 ile Mart 2026 dönemini kapsayan süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 207 restoranının faaliyetine sessiz sedasız son verdiğini ortaya koydu. Söz konusu kapanışların 161'i 2025 yılı içerisinde gerçekleşirken, 46'sı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yaşandı. Aynı dönem zarfında faaliyete geçen yeni şubeler de hesaplamaya dâhil edildiğinde, şirketin ABD genelindeki net restoran sayısında 187 adetlik bir azalma meydana geldi.

KFC ABD PAZARINDA KÜÇÜLÜYOR

Çeşitli veri analiz platformları da KFC'nin ABD piyasasındaki daralmasına dikkat çekiyor. Yerel arama görünürlüğü platformu Local Falcon'un yaptığı analize göre, 15 Temmuz 2025 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında en az 312 KFC restoranı kapılarını kapattı.

Şirketin resmi mağaza bulucu sistemindeki veriler de bu durumu destekleyen bir tablo sundu. Verilere göre, 14 Temmuz 2025 tarihinde ABD'de 4 bin 89 olan KFC restoranı sayısı, 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 3 bin 784 seviyesine inerek yaklaşık 305 şubelik bir düşüş kaydetti. Öte yandan ScrapeHero verileri, Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 dönemleri arasında restoran sayısının 4 bin 110'dan 3 bin 943'e gerilediğini ve bu zaman diliminde net 167 restoranın kapandığını ortaya koydu. Bu istatistikler, KFC'nin ABD operasyonlarında son bir yıllık periyotta belirgin bir daralma yaşandığını belgeliyor.

UZMANLARDAN GOOGLE HARİTALAR İÇİN KONUM UYARISI

Uzmanlar, Google Haritalar verileri baz alınarak gerçekleştirilen analizlerin, restoran kapanış sayılarını olduğundan daha yüksek gösterebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bunun en büyük nedeni olarak, adres değişikliğine giden restoranların Google tarafından zaman zaman "kalıcı olarak kapandı" şeklinde işaretlenmesi gösteriliyor. Ayrıca otomatik veri toplama sistemlerinde önbellekte tutulan eski kayıtların kullanılmaya devam edilmesi de veriler arasında tutarsızlıklar yaşanmasına ve kapanış rakamlarının abartılı görünmesine neden olabiliyor.

KFC ROTASINI ULUSLARARASI PAZARLARA ÇEVİRDİ

KFC, ABD piyasasında küçülme taktiği izlerken uluslararası pazarlardaki büyüme ivmesini hız kesmeden sürdürdü. Yum! Brands verilerine göre işletme, 2025 yılında ABD dışındaki pazarlarda 2 bin 971 yeni restoran açılışı gerçekleştirdi. Büyüme trendini 2026 yılında da devam ettiren zincir, yılın ilk çeyreğinde küresel ağına 643 yeni restoran daha dâhil etti.

KFC Global Üst Yöneticisi (CEO) Scott Mezvinsky, markanın dünya çapındaki büyüklüğünün ABD sınırları içerisinde yeterince bilinmediğini ileri sürdü. Mezvinsky, özellikle Avrupa piyasasında KFC'nin daha modern bir restoran konseptiyle büyümesini sürdürdüğünü ve uluslararası pazarlardaki genişleme stratejisinin güçlü bir biçimde devam ettiğini dile getirdi.

KAPANMALAR ZAYIFLAMA İŞARETİ OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Sektör yetkilileri, KFC'nin yüzlerce restoranını kapatmasının şirketin güç kaybettiği anlamı taşımadığını aktardı. Black Box Intelligence Başkan Yardımcısı Victor Fernandez, düşük performans sergileyen restoranların kapatılmasının büyük zincirler açısından stratejik bir karar olduğunu ifade etti. Fernandez'e göre bu yöntem, şirketlerin sermaye, yönetim ve pazarlama kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmalarına ve söz konusu kaynakları büyüme potansiyeli daha yüksek lokasyonlara kaydırmalarına imkân tanıyor.

GELİRİN BÜYÜK BİR KISMI ABD DIŞINDAN GELDİ

Yum! Brands'ın açıkladığı resmi verilere göre, KFC'nin küresel sistem satışları 2025 yılında 34,4 milyar dolardan 36,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin gelir dağılımı incelendiğinde ise büyümenin ağırlıklı olarak uluslararası piyasalardan geldiği görüldü.

Toplam sistem satışlarının yalnızca yüzde 13'ü ABD'den elde edilirken, yüzde 27'lik kısım Çin'den, yüzde 12'lik kısım ise Avrupa'dan sağlandı. Bu tablo, KFC'nin mali büyümesinde küresel pazarların belirleyici bir rol üstlendiğini gösterdi.

KFC HANGİ BÖLGEDE NE KADAR BÜYÜDÜ?

2025 yılı resmi verilerine göre ABD pazarındaki satışlar yüzde 3 oranında gerilerken, dünyanın diğer bölgelerindeki büyüme rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Çin: Yüzde 6

Avrupa: Yüzde 5

Asya: Yüzde 9

Latin Amerika: Yüzde 12

Birleşik Krallık: Yüzde 7

Orta Doğu / Türkiye / Kuzey Afrika: Yüzde 8

Afrika: Yüzde 10

Kanada: Yüzde 7

Hindistan: Yüzde 9

KFC'DEN UZUN VADELİ BÜYÜME HAMLESİ

Şirket yönetimi, dünya genelinde yaklaşık 34 bin restorana sahip olan KFC'nin uzun vadede 75 bin restorana ulaşabilecek bir büyüme potansiyeli barındırdığını duyurdu.

Yönetim, ABD sınırları içerisindeki restoran kapanışlarının bir geri çekilme stratejisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şirketin asıl odağının büyüme potansiyeli daha yüksek olan uluslararası pazarlara yönelmek olduğunu belirtti.