Elektrikli araç ekosistemi Türkiye'de hızla büyürken, enerji altyapısında da tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Aksa Şarj, Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan geleneksel bir akaryakıt istasyonunu baştan aşağı yenileyerek sadece elektrikli otomobillere hizmet veren özel bir şarj merkezine dönüştürdü. "Şarj-In" adıyla hizmete giren bu tesis, karayollarındaki yakıt istasyonu anlayışını kökten değiştiren ilk örnek oldu.

AKARYAKIT İSTASYONUYDU AMA NE BENZİN VAR NE MAZOT

Bena Kahve ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen projede, daha önce fosil yakıt satışı yapılan tüm pompalar kaldırılarak geleneksel hizmetlere son verildi.

Bu dönüşüm, karayolu üzerindeki mevcut istasyonların gelecekte elektrikli ulaşım ihtiyaçlarına göre nasıl şekillenebileceğini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor.

Enerji altyapısında yaşanan bu değişim, elektrikli araç kullanım oranının artmasıyla birlikte Türkiye'deki şarj istasyonu ağının nitelik değiştirdiğini de kanıtlıyor.

TÜRKİYE'DE İLK!

Türkiye'de bir ilk olan yeni nesil Şarj-In istasyonu, yüksek güçlü teknik donanımıyla sürücülerin bekleme süresini minimize etmeyi hedefliyor. Tesiste 240 kilovat ve 160 kilovat kapasiteli iki ayrı hızlı şarj ünitesi bulunurken, aynı anda 4 elektrikli araç enerji takviyesi yapabiliyor.

İstasyonun altyapısı, önümüzdeki yıllarda artması beklenen araç sayısına uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak, ihtiyaç durumunda yeni ünitelerin eklenmesine olanak tanıyor.

Sürücüler için konforlu bir mola merkezi olarak kurgulanan tesiste yer alan Bena Kahve ise şarj süreci boyunca yiyecek, içecek ve temel ihtiyaçlara yönelik hizmet sunuyor.

Bu yeni konsept, elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklardaki şarj sürecini daha verimli ve rahat bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.