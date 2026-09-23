Türkiye'de faaliyet izni kaldırılan bankanın iflası istenecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) faaliyet izni kaldırılan Bank Mellat ile ilgili olarak açıklama yayımladı. Yönetimi devralan TMSF, mevduat ödemelerinin ardından bankanın doğrudan iflasını isteyecek.

TMSF'den yapılan açıklamada, BDDK’nin 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bank Mellat’ın faaliyet izninin kaldırıldığı hatırlatıldı. Söz konusu kararın 19 Eylül 2026 tarihli ve 33375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

DOĞRUDAN İFLASI TALEP EDİLECEK

Kararla birlikte bankanın yönetim ve denetiminin TMSF’ye intikal ettiği bildirilen açıklamada, bankanın 5411 sayılı Kanun kapsamındaki tasfiye sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tasfiye sürecinin işleyişine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince TMSF tarafından Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatın ödenmesini müteakiben, Bank Mellat’ın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek, mahkemece iflasına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi, iflas kararı verilmemesi halinde ise 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın iradi tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecektir."