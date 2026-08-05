Türkiye'de BYD'ye Manisa şoku! Satışları çakıldı

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye satış grafiklerinde keskin bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda yoğun pazarlama stratejileriyle öne çıkan marka, temmuz ayı boyunca ülke genelinde yalnızca 17 adet araç satışı gerçekleştirebildi.

FABRİKA YATIRIMI ASKIYA ALININCA PAZAR PAYI ERİDİ

Otomotiv piyasasında yaşanan bu sert gerilemenin arkasındaki ana etkenin, BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolar değerindeki fabrika yatırımını askıya alma kararı olduğu belirtiliyor.

Şirketin başkan yardımcısının, Türkiye tesisi için ortada net bir takvim bulunmadığını ve kurum olarak önceliklerinin Macaristan sınırları içindeki fabrika projesi olduğunu beyan etmesi, markaya yönelik güveni derinden sarstı. Yılın ilk yedi aylık (ocak-temmuz) dönemi baz alındığında toplamda 6 bin 754 adet satış yapabilen şirketin, BEV (Tam Elektrikli Araç) kategorisindeki pazar payı yüzde 7,23 seviyesine kadar geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARININ LİDERLİK KOLTUĞUNDA TOGG VAR

Çinli üretici irtifa kaybederken, Türkiye elektrikli otomobil pazarının zirvesindeki rekabette tablo farklı şekillendi. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayımlanan rakamlara göre, temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 12 bin 684 adet BEV satışı yapıldı.

Yerli marka TOGG, temmuz ayında ulaştığı 4 bin 600 adetlik satış rakamıyla pazarın ilk basamağına oturdu. Marka, ocak-temmuz periyodunda ise toplam 25 bin 848 adetlik satış hacmine ulaşarak piyasanın yüzde 27,67'sine hakim oldu ve zirvedeki yerini pekiştirdi. Lideri takip eden diğer markalardan KG Mobility 8 bin 602, MINI ise 8 bin 29 adetlik satış performansı sergiledi.

DİĞER MARKALARDA SATIŞ TABLOSU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yılın geride kalan ilk yedi aylık zaman diliminde elektrikli araç pazarında Volvo, Citroen, Opel, BMW, Mercedes ve Tesla gibi üreticiler de satış hacimleriyle öne çıkan markalar arasına girdi.

Asya ve Avrupa menşeli Hyundai, Kia, Fiat, Skoda, Ford, Renault ve Peugeot grupları ise aynı dönemde bin adedin üzerinde satış rakamları yakaladı. Lüks segment ve diğer gruplardan Volkswagen, Audi, Porsche, Jeep ile bazı alternatif markalar ise bin adetlik sınırın altında kalarak pazardan daha kısıtlı bir pay aldı.