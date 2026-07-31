Türkiye'de bir ilk: Araba ve motorda vergiye alt sınır!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni torba kanun, otomotiv sektöründeki vergilendirme sisteminde köklü değişiklikler içeriyor. Araç satın almayı planlayan kitleleri ve otomotiv pazarını doğrudan etkileyen bu yasal düzenleme ile birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında Türkiye tarihinde ilk kez "asgari maktu ÖTV" adı verilen bir taban vergi limiti sistemi yürürlüğe girdi.

EN ALT LİMİT BİNEK ARAÇTA 100 BİN, MOTOSİKLETTE 30 BİN LİRA OLDU

Meclis'ten geçerek kesinleşen yasal değişiklikler kapsamında, insan taşımak üzere üretilen motorlu taşıtlarda ve binek otomobillerde oransal (nispi) olarak hesaplanan ÖTV tutarına bir alt sınır getirildi. Devreye alınan yeni sistem doğrultusunda, araçların hesaplanan oransal ÖTV miktarı ne çıkarsa çıksın, binek otomobiller için devlete ödenecek nihai vergi tutarı 100 bin liranın altında olamayacak. Motosikletlerin de dahil olduğu L sınıfı araçlar için ise bu asgari vergi bedeli 30 bin lira olarak uygulanacak.

Öte yandan, T sınıfı traktörler, elektrik motor gücü 4 kW’ın altında kalan L sınıfı araçlar ve belirli içten yanmalı motorlu taşıtlar, söz konusu taban vergi uygulamasının dışında tutularak muafiyet kapsamına alındı.

LÜKSÜ DEĞİL, GİRİŞ SEVİYESİ UCUZ ARAÇLARI ETKİLEYECEK

Sektör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelere göre; piyasada satılan orta ve üst segment araçların oransal ÖTV'si zaten bu belirlenen sınırların çok üzerinde seyrediyor. Bu sebeple getirilen yeni asgari maktu vergi düzenlemesinin lüks veya orta sınıf otomobillerin fiyatlarında herhangi bir değişime yol açmayacağı ifade ediliyor. Kabul edilen yeni kuralın asıl hedefinin, düşük vergi diliminde yer alan giriş seviyesindeki en ucuz araçların vergi tabanını korumak olduğu belirtiliyor.

VERGİLENDİRMEDE 'ÇEKİŞ SİSTEMİ' DÖNEMİ BAŞLADI

Torba kanunun getirdiği bir diğer dikkat çekici yenilik ise araçların vergi hesaplamasına ilk defa "taşıtların çekiş sistemi" kriterinin eklenmesi oldu. Yeni düzenlemeyle beraber, otomobillerin önden çekişli, arkadan itişli veya 4x4 gibi farklı çekiş altyapılarına sahip olmaları, vergi oranlarının birbirinden farklılaşmasında doğrudan kullanılabilecek bir etken haline geldi.

VERGİ HER YIL OTOMATİK ARTACAK VE CUMHURBAŞKANI YETKİLERİ

Yasalaşan maddeler gereğince, belirlenen 30 bin ve 100 bin liralık asgari maktu vergi tutarları bu seviyelerde sabit kalmayacak. Söz konusu rakamlar, her yıl bir önceki yılın Vergi Usul Kanunu kurallarına göre açıklanan yeniden değerleme oranında otomatik olarak artış gösterecek. Bu artışlar sırasında yapılacak hesaplamalarda, 100 lirayı aşmayan küsurat kısımları dikkate alınmayacak.

Ayrıca düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler tanındı. Cumhurbaşkanı; binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen tutarları sıfıra kadar indirmeye ya da 10 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.

Cumhurbaşkanı, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturarak asgari maktu vergi tutarlarını değiştirebilecek. Bununla birlikte, araçların motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi, batarya kapasitesi, menzili, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü/değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı asgari maktu vergi tutarları belirleme yetkisi de yine Cumhurbaşkanı'nda olacak.