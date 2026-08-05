Türkiye'de alışveriş alışkanlığı kökten değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, dijitalleşme ve çevrim içi alışveriş eğilimlerindeki son durumu gözler önüne serdi.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 60'A ULAŞTI

Açıklanan araştırma sonuçlarına göre, internet ortamından mal ya da hizmet satın alan veya sipariş veren kişilerin oranı 2025 yılında kaydedilen yüzde 55,7 seviyesinden 2026 yılında yüzde 60 düzeyine yükseldi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce yüzde 20,9 olarak ölçülen bu oran, e-ticaret kullanımının Türkiye genelinde belirgin bir ivme yakaladığını ortaya koydu.

Cinsiyet dağılımı incelendiğinde; internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda ise yüzde 56,6 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan internet kullanıcılarının yüzde 48,3'lük kesimi son üç aylık periyot içerisinde en az bir kez çevrim içi satın alma gerçekleştirdiğini beyan etti.

İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 92,3 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Araştırma kapsamındaki 16-74 yaş grubunda yer alan bireylerin internet kullanım oranı bir önceki yıldaki yüzde 90,9 seviyesinden bu yıl yüzde 92,3'e ulaştı. İnternet kullanım oranı erkek gruplarında yüzde 94,8 iken kadınlarda yüzde 89,9 seviyesinde gerçekleşti.

WHATSAPP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma platformları arasında WhatsApp, kullanıcıların yüzde 90'lık bölümü tarafından tercih edilerek ilk sıradaki yerini korumayı başardı. WhatsApp platformunu yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1'lik oranla Instagram takip etti.

EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM VE BAĞLANTILI CİHAZ TERCİHLERİ

Son üç ay içerisinde kişisel gelişim, mesleki ilerleme ya da eğitim gayesiyle internetten yararlananların oranı bir önceki seneye göre 5,2 puanlık artış kayederek yüzde 22,9 seviyesine tırmandı.

İnternet bağlantısına sahip cihaz kategorisinde en yaygın kullanılan ürün akıllı televizyonlar oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 62'lik kısmı internet bağlantılı televizyon tercih ettiğini bildirirken; akıllı ev aletlerinin kullanım oranı yüzde 18,6, akıllı saat ile diğer giyilebilir teknolojik ürünlerin kullanım oranı ise yüzde 16,7 olarak tespit edildi.

CİHAZ SEÇİMİNDE İLK KRİTER FİYAT OLDU

Son üç aylık zaman diliminde cep telefonu, bilgisayar veya tablet satın alan tüketicilerin kararlarını şekillendiren en temel unsur fiyat oldu. Katılımcıların yüzde 89,3 gibi yüksek bir oranı satın alma tercihlerinde ilk sıraya fiyatı koyduğunu belirtirken, bu kriteri sırasıyla donanım nitelikleri, enerji verimliliği durumu ile marka, tasarım ve ürün boyutları takip etti.