Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarını alıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralmasına yönelik pay devir sözleşmelerinin imzalandığını açıklandı.

Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik süreçte ilk aşama tamamlandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarını bedelleri karşılığında devralmasını öngören sözleşmeler 7 Ekim'de imzalandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finans sektörünün gelişimine yönelik stratejik vizyonu doğrultusunda, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, katılım finans eko-sisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söylemişti.

Erdoğan Haziran 2026'da Vakıf Katılım Bankası da dahil 3 katılım bankasının tek çatı altında toplanacağını duyurmuştu.

İmzalanan sözleşmelerin iki finans kuruluşunun paylarının devrini kapsadığı belirtilirken, gerekli yasal ve düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. Kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.