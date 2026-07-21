Türkiye tarihinde ilk! Bir ticaret odası yurt dışında şirket kuracak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Ticaret Bakanlığı'nın verdiği onay ile birlikte Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentinde Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi çatısı altında yeni bir şirket kurmak için harekete geçti. Oda bünyesinde gerçekleştirilen basın toplantısında projeye ilişkin bilgileri paylaşan ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, "yurt dışında şirket kurma izni alan ilk ve tek ticaret ve sanayi odası" statüsüne ulaştıklarını belirtti.

Bölgenin ihracat kapasitesini artırmayı ve bilhassa KOBİ statüsündeki işletmelerin uluslararası pazarlara girişini basitleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çetin, Filibe'nin demir yolu ve kara yolu ağlarıyla Balkanlar coğrafyasına açılan son derece stratejik bir noktada yer aldığını bildirdi. Çetin, resmi prosedürlerin tamamlandığını ifade ederek, "Türkiye'de ilk kez ve tek olarak odamız tarafından yurt dışında şirket kurulabilme iznini bakanlıktan almış bulunuyoruz. Bölgemizin üretim gücünü ticaretle desteklemek ve üyelerimizin ihracatını daha sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

GÜMRÜKLÜ BÖLGEDE 50 OFİSLİK MERKEZ KURULACAK

Hazırlanan proje detaylarına göre, gümrüklü antrepo sahası içerisinde toplam 50 adet ofis inşa edilmesi planlanıyor.

Çetin'in aktardığı bilgilere göre, inşa edilecek bu ofislerin 25 tanesi Çerkezköy, geri kalan 25 tanesi ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kullanımına tahsis edilecek. Faaliyete geçirilecek bu merkezin, Balkan ülkeleri ve Avrupa'ya dönük lojistik operasyonlarda firmalara büyük kolaylıklar sağlayacağını anlatan Çetin, ihraç edilecek ürünlerin Filibe'deki antrepoda stoklanarak farklı ülkelere çok daha hızlı bir şekilde sevk edilebileceğini kaydetti.

UZUN BEKLEME SÜRELERİNE DEMİR YOLU ÇÖZÜMÜ

Lojistik ağındaki demir yolu bağlantısının, şirketlere zaman ve maliyet yönünden ciddi avantajlar sunacağına dikkat çeken Çetin; sınır kapılarında kara yoluyla yaşanan yoğunlukların ve uzun bekleme sürelerinin, kurulacak bu yeni sistem vasıtasıyla asgariye indirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kurulacak merkez üzerinden oda üyelerine pazar istihbaratı, pazar araştırması, mali müşavirlik ve sekretarya gibi alanlarda hizmetler verileceğini belirten Çetin, Türk işletmelerinin bölgedeki faaliyetlerinin artmasıyla beraber, uzun süren vize süreçlerinin pratik hale getirilmesi için ilgili devlet kurumlarıyla da görüşmeler yürüttüklerini ekledi.

DEVLET DESTEĞİ VE VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK

Özel firmaların yurt dışında tek başlarına şirket kurmasının son derece yüksek maliyetler yarattığına dikkat çeken ÇTSO Başkanı; devlet destekleri kullanılarak söz konusu maliyet yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi hedeflediklerini ve gümrüklü sahada faaliyet yürütecek yatırımcıların çeşitli vergi avantajlarından ve teşviklerden yararlanmasının planlandığını bildirdi.