Türkiye rekor kırdı: Altını satıp dünyanın dengesini sarstı

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine dayandırılarak yayımlanan rapora göre, dünya genelinde merkez bankalarının rezerv eğilimlerinde keskin bir ayrışma yaşanıyor.

Küresel çapta merkez bankalarının altın rezervleri mayıs ayında net 41 ton artış gösterirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) aynı ay içerisinde 3 tonluk satış gerçekleştirdi.

Çin ve Polonya'nın öncülüğünde birçok ülke rezerv büyütme yoluna giderken, Rusya ve Türkiye satış tarafında konumlanan ülkeler oldu.

EN ÇOK ALTIN ALAN VE SATAN ÜLKELER

Açıklanan verilere göre, mayıs ayında Rusya 6 ton, Türkiye ise 3 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yılın ilk beş aylık tablosuna bakıldığında ise Türkiye'nin toplam net altın satışı 81 tona ulaştı. Bu rakamla TCMB, 2026'nın başından bu yana en çok altın satışı yapan merkez bankası oldu. Aynı dönem aralığında Rusya'nın gerçekleştirdiği toplam altın satışı ise 34 ton seviyesinde kaydedildi.

POLONYA ZİRVEDE

Alım tarafında ise zirveye Polonya yerleşti. Mayıs ayında 18 ton altın alan Polonya'nın yıl başından itibaren gerçekleştirdiği net alım miktarı 64 tona ulaştı. Toplam altın rezervini 614 tona çıkaran Polonya Merkez Bankası'nın uzun vadedeki hedefinin 700 tonluk rezerve ulaşmak olduğu biliniyor.

Alım listesinin ikinci sırasında yer alan Çin, mayıs ayında 10 tonluk alım yaparak üst üste 20'nci ayında da rezervlerini büyütme eğilimini sürdürdü. Çin'in bu yıl içindeki toplam alımı 25 tona yükselirken, ülkenin resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 331 tona ulaştı.

Orta Asya bölgesindeki merkez bankaları da altın alımlarıyla dikkat çekti. Özbekistan, mayısta 9 ton altın alarak yılın ilk beş ayındaki toplam alımını 33 tona çıkardı ve 2026'da en fazla altın alan ikinci ülke unvanını aldı. Mevcut durumda Özbekistan'ın toplam rezervlerinin yüzde 87'sini altın oluşturuyor. Bölgedeki diğer ülke Kazakistan, mayıs ayında 7 ton, yıl başından bu yana ise toplam 20 tonluk net alım yaptı. Singapur da mayısta kasasına 4 ton altın ekleyerek, Eylül 2025 tarihinden bu yana ilk defa aylık bazda rezerv artışına gitmiş oldu.

LATİN AMERİKA VE ORTA ASYA GÜVENLİ LİMANA YÖNELDİ

Raporda yer alan detaylara göre, 2026 yılı içerisinde Latin Amerika ülkelerinin merkez bankaları da altın rezervlerini yükseltmeye başladı. Yıl başından itibaren Şili yaklaşık 8 ton altın alımı yaparken; Guatemala 2 ton, Uruguay ve Bolivya ise birer ton altını resmi rezervlerine dahil etti. Dünya Altın Konseyi, bu bölgedeki ülkelerin alım eğiliminde jeopolitik gelişmelerin etkili olabileceğini belirtmekle birlikte, bu durumun kalıcı bir trend haline gelip gelmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Dünya Altın Konseyi'nin hazırladığı 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Araştırması, resmi kurumların altına olan ilgisinin güçlü bir biçimde sürdüğünü ortaya koydu. Ankete katılım sağlayan merkez bankalarının yüzde 89'u, önümüzdeki 12 aylık periyotta küresel altın rezervlerinin artış göstereceğini öngörüyor. Kendi kurumlarının gelecek bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 45 oldu. Bu oran, söz konusu araştırmanın tarihi boyunca kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

DİKKAT ÇEKEN ETF GELİŞMESİ

Yayımlanan rapordaki en dikkat çekici stratejik hamlelerden biri Kore Merkez Bankası'ndan geldi. Banka, döviz rezervlerini çeşitlendirme politikası dahilinde, yurt dışında işlem gören altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamladı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının altın yatırımlarında ETF'leri kullanması nadir rastlanan bir durum olup, araştırmaya göre merkez bankalarının yalnızca yüzde 4'ü altın yatırımlarını altın destekli ETF'ler üzerinden gerçekleştiriyor.