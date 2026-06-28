Türkiye internet ücreti sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünya çapında internete erişim ücretleri, ülkelerin dijital altyapı kapasitelerine ve coğrafi şartlarının yarattığı zorluklara bağlı olarak yüzlerce kat farklılık gösterebiliyor. Küresel pazarın en maliyetli bölgelerine bakıldığında; dışa kapalı ekonomiler, okyanus aşırı ada ülkeleri ve altyapı yatırımlarının çok yüksek tutarlara ulaştığı alanlar dikkati çekiyor.

Rekabet ortamının zayıf, dışa bağımlılığın ise yoğun olduğu bu coğrafyalarda tüketiciler standart bir ev interneti hizmeti için her ay yüzlerce doları gözden çıkarmak durumunda kalıyor.

Aylık ortalama sabit geniş bant internet abonelik ücreti dikkate alındığında, dünyanın en yüksek faturalarını ödeyen 25 ülkesi şu şekilde sıralanıyor:

ALTYAPI REKABETİ VE SÜBVANSİYONLAR FİYATLARI DİBE ÇEKİYOR

Listenin ucuz olan diğer tarafında ise internetin çok daha erişilebilir rakamlarla sunulduğu ülkeler bulunuyor. Bu durumu belirleyen ana etkenler arasında yerel para birimlerinin küresel döviz kurları karşısındaki zayıf seyri, servis sağlayıcıları arasındaki şiddetli fiber-optik altyapı rekabeti ve devletlerin dijitalleşme için sağladığı sübvansiyonlar yer alıyor.

Yüksek bağlantı hızlarını düşük bütçeli paketlerle sunan belirli Asya ülkeleri ve Doğu Avrupa pazarları bu alanda öne çıkıyor.

Aylık ortalama geniş bant internet abonelik ücretinin en düşük olduğu 25 ülkenin listesi ise şu şekilde:



DÖVİZ KURU ETKİSİYLE TÜRKİYE 25. SIRADA YER ALDI

Uluslararası internet pazarındaki bu devasa fiyat farklılıkları içerisinde Türkiye’nin konumu, ekonomi uzmanları ve aboneler tarafından yakından izleniyor.

Büyüyen fiber optik ağ harcamaları, internet sağlayıcılarının pazarda daha fazla yer edinme mücadelesi ve en önemlisi döviz kurlarındaki hareketlilik birleştiğinde; Türkiye’deki standart internet faturaları küresel ortalamanın epey altında seyrediyor.

Altyapı problemleri yaşayan veya ada ülkesi olan bölgelerdeki aylık 100 ila 370 doları bulan astronomik ücretlere karşın Türkiye, aylık 17,76 dolarlık abonelik ortalaması ile dünya genelinde en ucuz internet hizmeti veren pazarların tam sınırında konumlanıyor.

Metne göre bu durum, Türkiye'deki tüketicilerin dünya geneline kıyasla dijital mecralara rekabetçi ve erişilebilir fiyatlarla bağlanabildiğini gösteriyor.