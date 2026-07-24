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Halk TV Ekonomi Turizme 6 milyarlık hibe! Çalışanlara 3 bin 500 lira ek ödeme

Turizme 6 milyarlık hibe! Çalışanlara 3 bin 500 lira ek ödeme

Bakan Vedat Işıkhan turizm sektöründeki konaklama tesislerinin sahiplerine bütçeden 6 milyar lira ayrıldığını duyurdu. Ayrıca buralarda sigortalı çalışanlara 3.500 TL ek ödeme verilecek.

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Turizme 6 milyarlık hibe! Çalışanlara 3 bin 500 lira ek ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm alanında faaliyet gösterip belirlenen koşulları yerine getiren konaklama tesislerindeki her bir sigortalı emekçi için sene sonuna kadar aylık 3 bin 500 lira tutarında destek verileceğini ilan etti.

"BELİRLİ KOŞULLARI SAĞLAYAN TESİSLERE..."

Turizme 6 milyarlık hibe! Çalışanlara 3 bin 500 lira ek ödeme - Resim : 1

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum."

SEKTÖRE BÜTÇEDEN 6 MİLYAR LİRA AYRILDI

Turizme 6 milyarlık hibe! Çalışanlara 3 bin 500 lira ek ödeme - Resim : 2

Açıklanan yeni teşvik uygulamasının detaylarına göre, konaklama tesislerinin faydalanacağı bu destek senenin son gününe dek sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrudan turizm sektöründeki işletmecilere aktarılacak toplam kaynak tutarı ise 6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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