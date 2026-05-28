Turizmde tarihi kriz: 1500 otel satılıkta

ABD ile İsrail’in İran’a saldırısının ardından başlayan savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm firmaları zor bir sezon ile karşı karşıya kaldı. Turizm beldelerinde esnaf ekonomik krizin altında ezilirken, maliyet baskısını aşamayan işletmeler de birer birer satış listesine girdi.

1500 OTEL SATIŞA ÇIKTI, YÜZDE 129 ARTIŞ

Türkiye genelinde 1500 otel satışa çıktı. Satışa çıkarılan otel sayısı bir önceki yıla göre yüzde 129 arttı. 200 tesisin de kiralık olduğu belirlendi. 2024 yılında yüzde 51,91 olan doluluk oranı geçen yıl yüzde 49,54’e kadar geriledi. Bu yıl ise ‘jeopolitik riskler’ nedeniyle bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

ESNAFIN SGK VE MALİYE İLE BAŞI DERTTE

Pandemi ile başlayan ve üç yıldır krizde olan sektördeki firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-haciz ve Maliye ile de başı dertte. Sözcü'nün haberine göre CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Maliye ve SGK’ya “Bu sene esnafın toparlanmasına müsaade edin” çağrısında bulundu.

Kaya, Turizm Bakanlığı’na da şu öneriyi getirdi:

“Dünya çapında ünlü isimleri Antalya’ya getirerek ülkemizin güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz.”

CHP’Lİ AYKUT KAYA: ESNAF 3 YILDIR KRİZDE

Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Turizm esnafımız bugün büyük mali kriz içerisinde. SGK, Maliye, e-haciz, dükkan kirası ile boğuşan esnaf, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 3 yıldır krizdeler ve Amerika-İran gerilimi ile yok olma sınırına geldiler. Maliye ve SGK’ya çağrıda bulunuyorum: Esnafın SGK ve vergi borçları faizsiz 72 ay yapılandırılmalı, geçmiş dönem faizleri silinmeli, e-hacizler de kaldırılmalı.”

TURİZM BAKANLIĞI’NA ÜNLÜ İSİM ÖNERİSİ

Turist sayısını artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneride bulunan Kaya, şunları söyledi:

“Turizm Bakanlığı dünya çapında ünlü isimleri Antalyamıza ve ülkemize getirerek ülkemizin güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya göstermeli, böylece gelen turist sayısı artırılmalıdır. Esnafımızın eridiğine bire bir şahit olan bir milletvekili olarak uyarılarım dikkate alınmaz ise iş işten geçmiş olacak.”