Tüm araç sahipleri etkilenecek! 1 Temmuz'da geçerli olacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda köklü değişikliklere gitti. Trafik kazası sonrası sigortadan yapılan parça değişiminden değer kaybı hesaplamalarına, teminat kapsamlarından geri ödeme şartlarına kadar birçok ezber yeni düzenlemeyle birlikte değişecek.

TÜM ARAÇ SAHİPLERİ ETKİLENECEK!

Yaklaşık 34 milyon araç sahibini, kaza mağdurlarını ve sigortalıların etkileneceği yeni dönemde kaza neticesinde hasar gören parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak.

Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi ya da eşdeğer parça araca takılamayacak. Bu konudaki ispat yükümlülüğü tamamen sigorta şirketinin üzerinde olacak.

Parça değişimiyle birlikte araçta kıymet artışı oluşsa dahi tazminattan kesinti yapılmayacak. Araçtaki eski parça orijinal değilse eşdeğer parça takılacak ancak eşdeğer parça imkanı varken orijinal parça tercih edilirse aradaki farkı sigortacı ödemeyecek.

Ağır hasarlı (pert) araçlarda ise "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketleri tazminat ödemesi gerçekleştiremeyecek.

1 TEMMUZ'DA GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme kapsamında alınan yeni kararlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Değer kaybı tazminatı süreci kolaylaştırılarak fazladan işlem yapma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Yeni sistemde araç hasar gördüğünde değer kaybı artık sigorta eksperi tarafından araç kazalı haldeyken hesaplanacak ve otomatik olarak ödenecek.

Marka, yaş, model ve ikinci el piyasa değeri farkı gibi kriterlerin esas alınacağı değer kaybı ödemesi; tampondaki çizikten stop lambasındaki kırığa kadar aracın tüm parçalarını kapsayacak. Sigorta şirketi, nihai eksper raporundan sonraki ilk iş günü içinde tazminat tutarını hak sahibine yazılı veya dijital olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Teminat türlerinin kapsamı da genişletildi. Sağlık giderleri teminatı çerçevesinde protez organ bedelleri dahil tüm tedavi ve bakıcı giderleri karşılanırken, sakatlanma teminatı ile geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık zararları haksız fiil hükümlerine göre tazmin edilecek.

Destekten yoksun kalma teminatında ise ölen kişi esas alınarak zarar karşılanacak. Öte yandan olay yerini terk etme kuralları da sıkılaştırıldı; can güvenliği veya acil tedavi gibi zorunlu haller dışında kaza yerini terk edenlere ve gerekli belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davrananlara hasar bedeli aynen rücu edilecek.