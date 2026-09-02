Tüketiciyi yanıltana milyonluk ceza geliyor!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin güvence altına alınması hedefiyle indirimli satış reklamlarına yönelik denetim mekanizmalarını genişletti.

Bu kapsamda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 1 Ağustos itibarıyla hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, indirimli satış duyurularında yer alan fiyat bilgilerinin doğruluğu ve tüketicinin bilinçli bir satın alma kararı verebilmesi esas alındı.

KAMPANYA ŞARTLARININ GİZLENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Alışveriş süreçlerinde tüketicinin doğru bilgiye ulaşmasının kritik önem taşıdığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara karşı denetimler, geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu düzenleme ve sonrasında Bakanlık tarafından başlatılan inceleme süreciyle tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI ESAS ALINACAK

Yönetmelik değişikliğindeki en kritik maddelerden biri, indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki baz fiyat olarak kabul edilmesi kuralı oldu.

Bu düzenlemeyle, kısa zaman içinde fiyatı suni olarak artırıp ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi yaratan uygulamaların engellenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, tüketicinin karşısına gerçeği yansıtmayan eski fiyatlar çıkarılarak sahte indirim algısı yaratılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Öte yandan, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen gıda ürünleri ile hizmet sektöründe, indirimli fiyattan hemen önceki fiyatın esas alınarak reklam yapılabileceği kaydedildi. Düzenleme yalnızca doğrudan yüzde 50 gibi ifadeler içeren kampanyaları değil, tüketiciye avantaj sağlanmasını belirli şartlara bağlayan "şartlı satış reklamları"nı da kapsama aldı. Bu doğrultuda, kampanyanın gerçek niteliğinin gizlenmesini veya olduğundan daha avantajlı gösterilmesini hedefleyen uygulamalar da incelemeye alındı.

ŞARTLI SATIŞLAR VE YENİ PAZARLAMA TRENDLERİ DE DENETİMDE

Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimlerde; gerçeğe aykırı yüksek indirim oranları, kampanya kapsamındaki ürünlerin net olarak belirtilmemesi, indirim tarihlerinin paylaşılmaması, stok bilgilerinin hatalı sunulması ve indirim öncesi fiyatların gerçeği yansıtmaması gibi ihlaller tespit edilerek yasal yaptırım uygulanıyor.

Bakanlık, aldatıcı reklamlar için durdurma cezalarının yanı sıra, ihlalin niteliğine ve yayın mecrasına göre 108 bin 370 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında değişen idari para cezaları kesebiliyor.

1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni kurallar yalnızca indirimli satışlarla sınırlı kalmadı; hedefli reklamcılık, yapay zekayla üretilen reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevre odaklı beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi dijital pazarlama alanlarına da yeni yükümlülükler getirildi. Bakanlık, piyasada adil rekabet koşullarının güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.