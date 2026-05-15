TÜİK veriyi açıkladı: Sanayide istihdam alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ÇOK YAVAŞ ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 1,8 artabildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15 milyon 320 bin 850 kişi olan ücretli çalışan sayısı, bu yıl Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi olarak kaydedildi. Aylık bazda ise artış sadece yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.

SANAYİDE KAN KAYBI

İstatistiklerin en can alıcı ve korkutan kısmı sanayi sektöründe yaşandı. Sanayide ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı. Aylık bazda da sanayideki kayıp yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

RANT VE HİZMETE DEVAM: İNŞAATTA %6,4 ARTIŞ

Sanayideki çöküşün aksine, inşaat sektörü yıllık yüzde 6,4 artışla istihdamın sığınağı oldu. Ticaret ve hizmet sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yüzde 3,5 yükseldi.