TÜİK veriyi açıkladı kayıp ortaya çıktı: Sanayide işsiz kalan kalana

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan verilere göre; geçen yılın aynı döneminde 15 milyon 892 bin 187 olan toplam ücretli çalışan sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi. Bu rakamlarla istihdam, Ekim 2025 dönemindeki 16 milyon 42 bin kişilik seviyenin ardından en yüksek düzeye ulaştı.

SANAYİDE DÜŞÜŞ, İNŞAAT VE HİZMETTE ARTIŞ

Sektörel bazda yapılan yıllık karşılaştırmalar, iş gücü piyasasındaki dengesizliği gözler önüne serdi:

SANAYİ SEKTÖRÜ: Ücretli çalışan sayısı yüzde 3,2 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ: Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 arttı.

TİCARET-HİZMET SEKTÖRÜ: Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

AYLIK VERİLERDE SINIRLI GERİLEME

Yıllık bazda kaydedilen sınırlı artışa karşın, Mayıs ayında bir önceki aya göre toplam ücretli çalışan sayısında yüzde 0,1'lik bir gerileme yaşandı. Aylık değişimler sektörlere şu şekilde yansıdı:

Sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 0,1 azaldı.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 1,2 azaldı.

Ticaret-hizmet sektöründe ise bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadı.