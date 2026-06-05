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Halk TV Ekonomi TÜİK enflasyonu açıkladı, Mehmet Şimşek'ten açlıklama geldi

TÜİK enflasyonu açıkladı, Mehmet Şimşek'ten açlıklama geldi

Mehmet Şimşek, enflasyon verisine ilişkin değerlendirmesinde, geçen seneye kıyasla olumlu bir seyir olduğunu söyledi.

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TÜİK enflasyonu açıkladı, Mehmet Şimşek'ten açlıklama geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının beşinci enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 1,71, yıllık ise 32,61 artış kaydetti.

Enflasyon verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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