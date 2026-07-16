TÜİK açıkladı: Hizmet üretiminde dikkat çeken düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi istatistiklerini açıkladı.

Paylaşılan veriler, hizmet sektöründeki üretim hacminin hem yıllık bazda hem de bir önceki aya kıyasla daraldığını ortaya koydu.

HİZMET ÜRETİMİ YILLIK BAZDA GERİLEDİ

Açıklanan resmi verilere göre, baz yılı 2021=100 olarak kabul edilen hizmet üretim endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 oranında azalış kaydetti.

Yıllık bazda sektörlerin sergilediği performans ve değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7 azaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 azaldı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,3 azaldı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 artış gösterdi.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4 artış gösterdi.

İdari ve destek hizmetleri yüzde 2,4 artış gösterdi.

AYLIK DARALMA DA DEVAM EDİYOR

Hizmet üretim endeksinde yaşanan gerileme, aylık bazdaki verilerde de kendisini gösterdi. 2026 yılı Mayıs ayında hizmet üretim endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşüş yaşadı. Mayıs ayında alt sektörlerin aylık bazdaki değişim grafiği ise şöyle yansıdı:

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 azaldı.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı (aynı kaldı).

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6 arttı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 arttı.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı.

İdari ve destek hizmetleri yüzde 1,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu konuya ilişkin bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihini 14 Ağustos 2026 olarak duyurdu.