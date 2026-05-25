TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı ama yetmedi
TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre Nisan ayında yüzde 1,5 oranında düşüş kaydeden endeks, mayıs ayında yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ancak 100 puanı aşamayarak negatif bölgede kalmaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı
Açıklanan verilere göre, nisan ayında 96,4 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı.
SEKTÖRLERE GÖRE GÜVEN ENDEKSLERİ
Ekonomik güven endeksini oluşturan alt endekslerin mayıs ayındaki aylık değişimleri ve güncel seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:
Reel Kesim Güven Endeksi, mayıs ayında en yüksek artış bu kalemde görüldü. Endeks aylık bazda yüzde 2,4 artarak 101 değerine yükseldi.
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, aylık bazda yüzde 0,8 artışla 112,5 seviyesine çıktı.
TÜKETİCİNİN GÜVENİ YOK
Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,3 oranında sınırlı bir artışla 85,8 değerini aldı.
Hizmet Sektörü Güven Endeksi, mayıs döneminde düşüş gösteren sektörlerden biri oldu ve aylık bazda yüzde 0,6 gerilemeyle 109 seviyesine indi.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi, mayıs ayında en sert düşüşü yaşayan sektör oldu. Endeks aylık bazda yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerine geriledi.