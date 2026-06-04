ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret savaşlarını genişleten yeni bir vergi paketini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrası iki ülke arasında stratejik ortaklık ve dostluk vurgusu yapılırken, Washington yönetiminden Türk ihraç ürünlerine yönelik yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi önerisi geldi.

İktidar kanadında seçim öncesi ABD’den dolar desteği beklentisi sürerken, gümrük vergisi hamlesi Türk şirketleri için yeni bir mali yük anlamına geliyor.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE DOSTLUK NİŞANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaret ve imzalanan ikili anlaşmaların ardından iktidarın ABD’den finansal bir kaynak girişi sağlayabileceği konuşulurken, Trump yönetimi Türkiye’yi ek vergi uygulanacak 60 ticaret ortağı listesine dahil etti.

Trump’ın "zorla çalıştırma" iddiasıyla üretilen ürünlere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında önerdiği yüzde 12,5’lik ek vergi, dostluk mesajlarının verildiği diplomatik atmosferle tezat oluşturdu.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenleme için 6 Temmuz’a kadar yazılı görüşler toplanacak, kamu duruşmaları ise 7 Temmuz tarihinde başlayacak.

EK VERGİ LİSTESİNE DAHİL ETTİ

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’nin ABD ile olan ticaretinde mevcut vergi yükünün zaten çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

OECD ülkelerinin ABD’ye ihracatındaki efektif vergi oranı ortalama yüzde 6,7 iken, Türk şirketleri hali hazırda yüzde 13,55 oranıyla bu ortalamanın iki katından fazla vergi ödüyor. Trump’ın yeni teklifiyle birlikte Türkiye, ABD ile ticarette en yüksek vergiyle karşılaşan ülkeler arasındaki dördüncü sıradaki yerini korumuş oldu.

Bu vergi hamlesi, stratejik açıdan kritik bir sürece denk geliyor. ABD, İran yaptırımlarını delmekle suçladığı Halkbank davasını 11 Mart tarihinde 90 gün süreyle askıya almıştı. Bu sürenin Haziran ayı ortasında dolması ve davanın akıbetinin netleşmesi bekleniyor.

Piyasalarda dev varlık yönetim şirketlerinin Halkbank’ı satın alabileceği yönündeki teyit edilmemiş dedikodular yayılırken, ABD yönetiminin attığı bu vergi adımı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden gergin bir sürece soktu.