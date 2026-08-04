Trump'a tarife şoku: 25 eyalet birden dava açtı

California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülüğünde bir araya gelen 25 eyalet, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz etti.

25 EYALETTEN ORTAK DAVA

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Başsavcılar, söz konusu tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, iddia edilen zorla çalıştırma uygulamalarını hedef almak amacıyla tasarlanmadığını ve daha önce mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunan tarifeleri yeniden uygulamaya koyma amacı taşıdığını ileri sürdü.

YETKİ AŞIMI İDDİASI

Mahkemeden, tarife kararının hukuka aykırı ilan edilerek iptal edilmesi, yürürlüğünün durdurulması ve tarifeler kapsamında ödenen gümrük vergilerinin iade edilmesi talep edildi. Davaya katılan eyaletler arasında Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington ve Wisconsin yer alırken, Kentucky ve Pennsylvania valileri de koalisyona katıldı.

BAŞSAVCILARDAN SERT ELEŞTİRİLER

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." ifadesini kullandı. Bonta, bunun Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğunu belirterek, yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı üçüncü kez dava açtıklarını kaydetti. Arizona Başsavcısı Kris Mayes ise tarifelerin market fiyatlarının yükselmesine, küçük işletmelerin daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmasına ve ekonominin neredeyse her sektöründe kaosa yol açtığını savundu. Oregon Başsavcısı Dan Rayfield, "yasa dışı" olarak tanımladığı gümrük vergilerinin bedelini yabancı hükümetlerin değil ABD halkının ödediğini ifade etti.

TARİFELERİN ARKA PLANI

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 301. Bölüm kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu hamle, ABD Yüksek Mahkemesi'nin IEEPA'ya dayandırılarak uygulanan tarifeleri yasaya aykırı bulmasının ardından 122. Bölüm kapsamında 150 gün süreyle devreye sokulan yüzde 10'luk küresel geçici tarifelerin süresinin dolmasına bir gün kala gelmişti.

(AA)