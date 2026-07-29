Trump konuştu petrol uçtu! İndirim beklerken akaryakıta zam mı gelecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarının akabinde Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 dolar sınırının üzerine tırmandı. Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların bölgesel ticaret rotalarını riske atacak boyutta alevlenmesi, küresel petrol piyasalarında ani fiyat sıçramalarına neden oldu.

AKARYAKITTA ZAM ENDİŞESİ

ABD ve İran arasındaki diplomatik çözüm beklentilerinin yerini sıcak askeri çatışmalara bırakması sonucunda, Brent petrol yaklaşık yüzde 7 oranında değer kazandı.

Yaşanan bu artışın kalıcı olması akaryakıt fiyatlarına zam riskini barındırıyor bu nedenle akaryakıt için endişe başladı. Zammın gelip gelmeyeceği önümüzdeki bir kaç gün içerisinde belli olacak.

ÜRDÜN'DEKİ SALDIRI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ürdün'de konuşlandırılmış Amerikan birliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "ağır şekilde vurulacağını" ifade etti. Bildirilenlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'de bulunan bir komuta merkezi ile ABD hava üssünü balistik füzeler kullanarak hedef aldı. Öte yandan İran medyası, ABD güçlerinin ülke topraklarının belirli bir bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Temmuz ayı boyunca Husi güçleri, İran ve ABD ekseninde süregelen bu çatışmalar, petrol piyasalarında şiddetli dalgalanmalar yarattı. Öyle ki vadeli petrol kontratları, söz konusu ay içerisinde varil başına yaklaşık 32 dolarlık oldukça geniş bir fiyat bandında hareket etti.

KRİTİK BOĞAZLARDA SEVKİYAT RİSKİ BÜYÜYOR

Piyasa aktörleri, savaşı sonlandırabilecek diplomatik görüşmelerin yanı sıra, stratejik öneme sahip deniz rotalarında meydana gelebilecek sevkiyat kesintilerini de yakından takip ediyor. RBC Capital Markets bünyesindeki analistler, savaşın merkezinde yer alan nükleer anlaşmazlığı çözecek geniş çaplı bir diplomatik girişime şüpheyle yaklaştıklarını aktardı. Analistlerin değerlendirmelerine göre; insansız hava aracı, mayın, füze ve geçiş ücreti gibi tehditler, deniz taşımacılığı operasyonlarının önemli bir kısmını sekteye uğratmaya devam edebilir.

HÜRMÜZ VE KIZILDENİZ'DE GEÇİŞ ÜCRETİ İDDİALARI

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husilerin, Kızıldeniz güzergahını kullanan ticari gemilerden ücret tahsil etmeyi planladığı ileri sürüldü. Savaş patlak vermeden önce küresel doğal gaz ve petrol akışının tahminen beşte birinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın benzer bir uygulamayı hayata geçirmek istediği iddialar arasında yer aldı.

ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK HAREKAT

Bölgede tırmanan askeri gerilim Irak topraklarına da sıçradı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada; Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı ile Amerikan güçlerini hedef alan Irak'taki "İran bağlantılı terörist gruplara" karşı, Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava operasyonları yürüttüğü bildirildi. CENTCOM, bu grupların emirleri doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusundan aldığını savundu. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA da bahsi geçen ortak operasyonu doğrularken, saldırıların meşru müdafaa hakları çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.