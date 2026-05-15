Trump Çin'le anlaştı, dev şirketin hisseleri çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti, milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları ve stratejik mutabakatlarla sona erdi.

ABD Başkanı Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada Çin’in Boeing’den yaklaşık 200 adet büyük gövdeli jet satın alacağını duyurdu.

Trump anlaşmayı "harika ve muazzam" olarak nitelendirse de, havacılık analistlerinin beklentisi 500 uçaklık bir "dev sipariş" yönündeydi. Beklentinin 300 uçak altında kalınması üzerine Boeing hisseleri borsada yüzde 4,7 değer kaybetti.

ENERJİ, TARIM VE FİNANSAL HİZMETLERDE YENİ DÖNEM

Pekin’deki görüşmelerde havacılığın yanı sıra farklı sektörlerde de kritik anlaşmalara imza atıldı:

Petrol: Çin’in ABD’den ham petrol alımına sıcak baktığı, gemilerin Teksas ve Alaska’dan sevkiyat yapacağı bildirildi.

Tarım: Çin'in önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl on milyarlarca dolar tutarında tarım ürünü ithal etmesi öngörülüyor.

Finans: Visa gibi Amerikan finans şirketlerinin Çin’deki faaliyet engellerinin kaldırılması ve "kara listeden" çıkarılmaları gündeme geldi.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI MUTABAKATI

Görüşmenin en stratejik başlıklarından biri Orta Doğu’daki kriz oldu. Trump, Şi Cinping ile İran konusunun çözümü noktasında benzer görüşlere sahip olduklarını belirtti. Yapılan görüşmede İran’ın nükleer silahlardan uzak durması ve enerji sevkiyatı için kritik olan Hürmüz Boğazı’nın açık kalması konularında fikir birliğine varıldığı açıklandı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM (15 MAYIS 2026)

Trump’ın Çin’den ayrılışının ardından haftanın son işlem gününde piyasalar karışık bir seyir izliyor:

Altın: Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 572 dolar seviyesine çekilerek haftalık bazda yüzde 2,1 geriledi. İç piyasada gram altın 6 bin 791 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gümüş: Ons gümüşte sert kayıplar yaşanırken fiyatlar 78,47 dolara indi.

Petrol: Jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrol kısmi yükselişle 107,58 dolardan işlem görüyor.

Dolar: Dolar endeksi bu hafta yüzde 1’den fazla yükselerek 99,11 puana ulaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 24 Eylül dolaylarında iade-i ziyaret kapsamında ABD’ye gitmesi bekleniyor.