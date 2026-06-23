Trabzonluları bitmeyen beladan uçan samuraylar koruyacak

Trabzon'da tarım arazilerine musallat olan ve üreticiyi canından bezdiren kahverengi kokarca zararlısına karşı en etkili biyolojik silah devreye sokuldu. İl genelinde, kahverengi kokarcanın en büyük doğal düşmanı olarak bilinen 140 bin samuray arısının doğaya bırakılması sürecine resmen başlandı.

TRABZONLULARI BİTMEYEN BELADAN UÇAN SAMURAYLAR KORUYACAK

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde samuray arılarının ilk salım programını gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yılmaz, tarımsal üretimin korunmasının bölge ve ülke ekonomisi için hayati bir önem taşıdığına işaret ederek, bu büyük mücadelede görev alan tüm kurumlara ve üreticilere teşekkür etti ve adımların il genelinde kararlılıkla süreceğini belirtti.

Karadeniz'in fındık başta olmak üzere tüm yeşil servetini tehdit eden kokarcaların artık bölgesel bir kriz olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, tüm paydaşların el birliğiyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen biyolojik mücadele programının detaylarını paylaşan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen biyolojik mücadele programı kapsamında bugün kahverengi kokarcanın doğal düşmanı 18 bin 424 samuray arısını doğaya bırakıyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar ise Trabzon genelinde toplamda 140 bin samuray arısının salınmasını hedefliyoruz."

KAHVERENGİ KOKARCA YUMURTALARINI İMHA EDECEKLER

Samuray arılarının kahverengi kokarca yumurtalarını imha ederek popülasyonu doğal yollarla kuruttuğunu ifade eden yetkililer, bu uçan ordunun başarısında en büyük anahtarın yine üreticiler olduğunu belirtti.

İl Müdürü Kaplan, zararlıya karşı yürütülen kimyasal ve mekanik temizlik çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadelenin her aşamasında da üreticilerin tam desteğine ihtiyaç duyduklarını önemle hatırlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Yılmaz ve İl Müdürü Kaplan, laboratuvar ortamında yetiştirilen ilk samuray arısı kafeslerini açarak kanatlı savaşçıları doğaya saldı.

GİRESUN'DA DA SAMURAYLAR DOĞAYA SALINDI

Giresun'da da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arıları fındık bahçelerine bırakıldı. Yetkililer, biyolojik mücadelenin ürün kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını belirtti.

Programda konuşan Giresun Valisi Mustafa Koç, fındığın hem Giresun hem de Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu söyledi. İlde yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirten Koç, bunun 1 milyon 200 bin dekarının fındık bahçelerinden oluştuğunu ifade etti.

Giresun'da 75 bin kayıtlı üretici bulunduğunu aktaran Koç, üretimde verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını azaltmak amacıyla çeşitli mücadele yöntemlerinin uygulandığını kaydetti. Samuray arısının da bu yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Koç, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekti.

Program, samuray arılarının fındık bahçelerine salınmasının ardından sona erdi. (AA)