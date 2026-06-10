Toyota'nın başkanı gözyaşlarına boğuldu: "En büyük korkum gerçek oluyor"

Toyota, 2025 yılında üst üste altıncı kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi unvanını korumayı başardı. Japon otomotiv devi, aynı dönemde Avrupa pazarında da yaklaşık 1,23 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Son yıllarda ürün yelpazesini tamamen elektrikli yeni modellerle genişletmeye başlasa da şirket, ticari stratejisini ve küresel başarısını hâlâ büyük oranda hibrit güç aktarma sistemlerine dayandırıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DAYATMASINA KARŞI ŞÜPHELER

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, ulaşım sektöründeki çevre kirliliğine çözüm olarak elektrikli araçların (EV) tek seçenekmiş gibi zorunlu olarak benimsenmesine yönelik şüphelerini hiçbir zaman gizlemedi. Toyoda'nın daha önce yaptığı açıklamalar bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor: Ünlü yönetici, 2024 yılında yaptığı bir öngörüde, elektrikli otomobillerin küresel pazardaki satış payının hiçbir zaman %30'u aşamayacağını iddia etmişti. Bundan birkaç ay önce ise dünyanın birçok bölgesinde şarj altyapısının yetersiz geliştiğini, bu nedenle sürücülerin bugün bile içten yanmalı araçlarından vazgeçemediğini belirtmişti.

"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM"

Akio Toyoda, Carwow dergisine verdiği son röportajda bu kez suçlayıcı bir tavır takınmak yerine, derin bir hayal kırıklığını dile getirdi. İçten yanmalı motorlu araçları hâlâ savunan insanlar söz konusu olduğunda sektörde kendini "çok yalnız" hissettiğini açıklayan Toyoda, şu samimi itiraflarda bulundu:

“Herkes elektrikli araçlara yöneliyor ve bu benim en büyük korkum. Üç dört yıl önce medyada benzinli motorların kokusunu, sesini ve atmosferini sevdiğimi; ayrıca bu sektördeki tedarikçilerin işlerini korumak istediğimi söyleyen tek kişi bendim. Ama şimdi tamamen yalnız kaldığımı hissediyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum.”

TOYOTA'NIN ÇOKLU ENERJİ STRATEJİSİ

Toyoda'ya göre, bir markanın tüm stratejisini yalnızca elektrikli otomobillere dayandırması hâlâ ölümcül bir hata teşkil ediyor. Bu vizyon doğrultusunda Toyota; hibrit, tamamen elektrikli, sentetik yakıtlar (e-fuels) ve hidrojen gibi çeşitli enerji kaynaklarıyla çalışan farklı güç aktarma sistemlerine eş zamanlı olarak yatırım yapmaya devam ediyor. Japon üretici, çevre kaygılarının ötesinde, özellikle Gazoo Racing (GR) departmanı aracılığıyla otomobil tutkunlarına hitap eden ve sürüş keyfini önceliklendiren modeller geliştirmeyi de sürdürüyor.