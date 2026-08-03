Toyota’dan ömür boyu garanti

Toyota, elektrikli araçlara olan güveni artırmak için önemli bir adım atıyor. Ortak girişim GAC Toyota, standart garanti süresi dolduktan sonra bile, belirli pil yangını durumlarında ücretsiz pil hücresi değişimi ve tam kapsamlı garanti sağlayan yeni bir ömür boyu garanti programı duyurdu.

YANGIN RİSKİNE VE PİL AŞINMASINA KARŞI DEV ADIM: TOYOTA GÜVENCESİ

IT Home'un belirttiğine göre, yeni politika Platinum 7 (Toyota bZ7) ve Platinum 3X (Toyota bZ3X) modellerinin sahiplerini kapsıyor ve şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel otomotiv sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor.

En önemli yeniliklerden biri, GAC Toyota'nın araç kullanımından sekiz yıl sonra bile hasarlı pil hücrelerini ücretsiz olarak değiştirecek olmasıdır. Dahası, programın belirli bir son tarihi yoktur ve hem gelecekteki alıcılar hem de her iki modelin mevcut sahipleri için geçerli olacaktır.

Toyota, harici bir ateşleme kaynağından kaynaklanmayan akü yangınlarının tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı. Kapsam, üretim hatalarını, aracın alt kısmına gelen darbelerden kaynaklanan hasarları ve trafik kazası sonrası çıkan yangınları içeriyor.

Otomotiv sektöründe bu tür bir taahhüt nadirdir ve tüketicilerin elektrikli araç satın alırken en ciddi endişelerinden biri olan batarya güvenilirliği ve dayanıklılığını azaltma potansiyeline sahiptir.

Etkileyici vaatlere rağmen, GAC Toyota henüz programın tüm şartlarını yayınlamadı. Belirli bir vakanın garanti kapsamına girip girmediğinin nasıl belirleneceği, teknik uzmanlığın kim tarafından yapılacağı ve yangının nedenini belirlemek için hangi metodolojinin kullanılacağı belirsizliğini koruyor.

Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor. Şartlar şu anki kadar cömert kalırsa, bu girişim elektrikli araç garanti hizmeti için yeni bir ölçüt belirleyebilir ve Toyota'yı satış sonrası destek konusunda liderler arasına yerleştirebilir.