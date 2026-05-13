Toyota'dan devasa yatırım! Yeni üretim üssü belli oldu

Küresel otomotiv sektöründe yaşanan dramatik değişikliklere ve Avrupa ve ABD gibi büyük pazarlardaki belirgin yavaşlama işaretlerine rağmen , Toyota dinamik yatırım yoluna devam ediyor ve giderek alternatif çözümlere yöneliyor.

Bu bağlamda Toyota, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Hindistan'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Maharashtra bölgesinde üç yeni araç üretim tesisi kurmak için yaklaşık 1,8 milyar euro yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bu aslında stratejik öneme sahip bir yatırım çünkü Toyota'nın planı, Hindistan pazarını Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya pazarlarına araç tedarik edebilecek büyük bir ihracat merkezi olarak görüyor.

Maharashtra'daki yeni fabrikaların 2029'dan itibaren kademeli olarak faaliyete geçmesi ve fabrikaların tam olarak geliştirilmesinin 2030'ların başlarında tamamlanması bekleniyor . Toyota, Hindistan'daki üretim kapasitesini üç katına çıkararak yılda bir milyon araca ulaşmayı hedefliyor.

TOYOTA'DAN TARİHİ HİBRİT ATAĞI

Bu gerçekleşirse, Hindistan, Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Toyota'nın dünya çapındaki dördüncü büyük üretim üssü olacak .

Özellikle dikkat çekici olan nokta, Toyota'nın yalnızca tamamen elektrikli otomobillere odaklanmayı planlamaması, hibritlere (ki bu da Japon markasının en büyük kozu) ve şarj edilebilir hibrit modellere önemli ağırlık vermesidir ; zira birçok Asya ülkesi yetersiz şarj altyapısı nedeniyle hala ciddi kısıtlamalarla karşı karşıyadır.

Aynı zamanda şirket, birçok hükümetin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları sınırlamaya veya gözden geçirmeye başlaması nedeniyle elektrikli otomobil pazarında şu anda hüküm süren büyük belirsizlikten kendini korumaya çalışıyor.

Aslında Toyota, bu stratejisiyle şu ana kadar haklı çıkmış gibi görünüyor; zira şirketin Hindistan'daki ortak girişimi Toyota Kirloskar Motor, 2025 yılında yaklaşık 389.000 adet satışla tarihinin en büyük yılını yaşadı ve bu da esas olarak hibrit modellere olan artan talep sayesinde yaklaşık %19'luk bir artış anlamına geliyor.

Son olarak, Toyota'nın diğer pazarlara yatırım yapmaya devam ettiğini belirtelim; bunun tipik örneği ABD'dir. Şirket , Amerikan pazarı için toplam 920 milyon euroyu aşan yatırım planının bir parçası olarak, Kentucky'deki fabrikası için yaklaşık 740 milyon euro yatırım yapacağını zaten duyurdu .