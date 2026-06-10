TOKİ 20 bin konutu kurasız verecek, ilk başvuran alacak: Tarih belli oldu

Türkiye genelinde binlerce aile ev sahibi olma hayali kurarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir projeyi kamuoyuna duyurdu.

Bakan Kurum tarafından ilan edilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık satış kampanyası çerçevesinde, 64 farklı ilde yer alan yaklaşık 20 bin adet konut, kura çekilişi yapılmaksızın doğrudan satış yöntemiyle halka sunulacak.

Söz konusu kampanya kapsamında, TOKİ eliyle inşası bitirilen ya da tamamlanma aşamasına getirilen konut yapıları vitrine çıkarılacak. Resmi satış süreçlerinin ise 15 Haziran tarihinde başlatılması öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR BELLİ OLDU

Sözü edilen bu kampanyadan faydalanmak isteyecek kişilerin 18 yaş sınırını geçmiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunması zorunlu tutuluyor.

Müracaat gerçekleştirecek kişilerin bizzat kendilerinin ya da eşlerinin üzerinde kayıtlı bir meskenin bulunmaması kuralı aranırken, daha önceki dönemlerde de TOKİ üzerinden herhangi bir konut satın almamış olmaları koşulu aranıyor.

Gerçekleştirilecek başvurularda belirli bir şehirde ikamet etme şartı aranmayacağı gibi, satın alınan mülkte bizzat oturma mecburiyeti de aranmayacak.

Tüketiciler, diledikleri şehirde yer alan ve şartları uyan gayrimenkuller için müracaatta bulunabilecek.

KURA YOK: BAŞVURU ÖNCELİĞİNE GÖRE SATILACAK

İlgili konut projeleri için müracaatlar, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilebilecek. Satışa sunulan konutlar geleneksel kura çekimi metoduyla değil, bankaya ilk müracaat eden kişilerin öncelik sırasına göre alıcısını bulacak.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Yürütülecek kampanya kapsamında alıcılara üç ayrı ödeme alternatifi sunuluyor:

İlk formülde, konut tutarının tamamının nakit olarak peşin ödenmesi durumunda alıcılara yüzde 25 oranında bir indirim avantajı sağlanacak.

İkinci finansman modelinde, ev bedelinin yüzde 50'lik bölümünün peşin olarak tahsil edilmesi ve geriye kalan bakiyenin 72 aylık bir vade planıyla taksite bağlanması mümkün olacak. Bu ödeme modelini seçecek kişiler için toplam satış rakamı üzerinden yüzde 8 indirim uygulanacak.

Üçüncü ve son formülde ise belirlenen peşinat tutarının yarısı imza aşamasında, geriye kalan yarısı ise 12 ay sonra tahsil edilecek. Bu finansal seçenekte ilk sene boyunca herhangi bir taksit ödemesi alınmazken, kalan borç miktarı için 60 aya kadar vade opsiyonu tanınacak.

Ancak bu son gruptaki taksitlendirme modelini seçecek olanlar, peşin ödemede veya yüzde 50 peşinat seçeneklerinde devreye alınan indirim fırsatlarından faydalanamayacak.

NEREDEN BAŞVURULUYOR?

2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı kampanyada peşin alımlara yüzde 25 indirim uygulanırken, 72 aya kadar vade seçeneği de sunulacak.

15 Haziran'da başlayacak olan TOKİ'nin 2026 açık satış kampanyasında, başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacak.