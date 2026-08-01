TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon ve faiz oranları piyasayı daraltıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Müşterek Meclis Toplantısı'nda iş dünyasının gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın yalnızca turizmde değil, üretim ve ihracatta da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin turizm, denizcilik, tarım, su ürünleri, zeytincilik, madencilik ve yat imalatı gibi birçok alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye'de ise yüksek enflasyon, faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan sıkıntıların piyasaları daralttığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürleriyle yaptığımız toplantıda, üyelerimizden gelen kredi limitleri, yüksek faiz, komisyon, işlem masrafları ve teminat taleplerine ilişkin sorunları ilettik. Kredi kısıtlarının en fazla KOBİ'leri etkilediğini ifade ettik. Enflasyonla mücadeleyi zayıflatmadan reel sektörü destekleyecek adımların hızla atılması gerektiğini dile getirdik."

Konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Hazine kefaletli 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi'nin devreye alındığını ifade etti. Ayrıca çalışan başına sağlanan asgari ücret desteği ile işletme belgeli tesislerde uygulanan prim desteğinin sektör açısından önemli olduğunu belirterek bu teşviklerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik zorlukları dayanışmayla aşacağına inandığını belirtti.

"Girişimci umutsuz olamaz." diyen Hisarcıklıoğlu, "Bir ve beraber olduğumuz sürece ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Sırt sırta, gönül gönüle zor günleri aşacağız." ifadelerini kullandı.