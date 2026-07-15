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Halk TV Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın kapısını çaldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın kapısını çaldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın kapısını çaldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Görüşme TOBB İkiz Kuleler bünyesinde yapıldı.

Açıklamada güncel durum analizlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının tepe yöneticileriyle gerçekleştirdikleri geniş katılımlı istişare toplantısının hemen akabinde TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüşme masasına oturduklarını dile getirdi.

FİNANSMAN İHTİYACI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın kapısını çaldı - Resim : 1

İş dünyası temsilcileri için kaynak bulmanın ve nakit akışını sağlamanın şu anki en öncelikli ve hayati konu başlığı olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, değerlendirmesinde aynen şu ifadeleri kullandı:

"Finansman, reel sektörün oksijenidir. Kamu bankalarımızın genel müdürleriyle yaptığımız toplantı sonrası TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkilerini, reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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