TMO önünde siyah çelenkli protesto: 'Çiftçinin dostu değil, derdi oldunuz!'

Eskişehirli Genç Rençberler, alım fiyatlarının enflasyon ve maliyetlerin çok altında kalması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) protesto etti. Grup adına açıklama yapan Burak Kuşan, "Çiftçi bu yıl arpa ve buğday değil, zarar hasat ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Maliyetlerin yüzde 50 artmasına rağmen TMO'nun arpaya yaklaşık yüzde 16, buğdaya ise yüzde 22 artış verdiğini hatırlatan Kuşan, “Çiftçinin dostu değil, derdi oldunuz” sözleriyle TMO Eskişehir Başmüdürlüğü kapısına siyah çelenk bırakarak iktidara sitem etti.

"ÇİFTÇİ KAZANAMIYORSA KAZANAN KİMDİR?"

“Çiftçi sadaka istemiyor. Çiftçi emeğinin, alın terinin ve ürettiği ürünün gerçek değerini istiyor” diyen Kuşan, “Bu fiyatlar kimin lehine çalışmaktadır? Çiftçi kazanamıyorsa, üretici zarar ediyorsa, ürün fiyatları geriliyorsa kazanan kimdir?” sorularıyla tepkisini dile getirdi.

Eskişehirli Genç Rençberler, TMO Eskişehir Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir ve CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da destek verdi.

“ÇİFTÇİ ALIN TERİNİN VE ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜN GERÇEK DEĞERİNİ İSTİYOR”

Çiftçinin girdi maliyetlerindeki fahiş artışa dikkat çeken Kuşan, üretim yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini şu sözlerle aktardı:

"Maliyeti yüzde 50 artan çiftçi, ürününe verilen yüzde 16-22’lik artışla nasıl ayakta kalacaktır? Bu hesabı yapanlar, çiftçinin nasıl üretmeye devam edeceğini de açıklamalıdır. Son günlerde Tarım ve Orman Bakanımız tarafından yapılan açıklamalarda, bu yıl yağışların iyi gitmesi nedeniyle rekoltenin yüksek olacağı, açıklanan fiyatların da bu durum dikkate alınarak belirlendiği ifade edilmektedir. Ayrıca hububat fiyatlarında güncelleme yapılmayacağı, ancak destekleme miktarlarının artırılacağı belirtilmektedir. Biz buradan açıkça ifade ediyoruz; çiftçi destek adı altında verilen kaynaklarla ayakta kalmak istemiyor. Çiftçi sadaka istemiyor. Çiftçi emeğinin, alın terinin ve ürettiği ürünün gerçek değerini istiyor. Eğer yüksek rekolte gerekçe gösterilerek fiyatlar baskılanacaksa, çiftçiye verilen mesaj şudur ‘Üret ama kazanma.’ Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü yüksek rekolte çiftçinin suçu değil, başarısıdır. Üretimin fazla olması çiftçinin cezalandırılmasının değil, ödüllendirilmesinin gerekçesi olmalıdır."

"ÇİFTÇİ KAZANAMIYORSA KAZANAN KİMDİR?"

TMO'nun fiyat açıklamasının ardından piyasada yaşanan sert düşüşe dikkat çeken Kuşan, üreticinin uğradığı zararı şu sözlerle özetledi:

"Sorunun bir diğer boyutu da piyasa fiyatlarında yaşanan gerilemedir. TMO fiyat açıklamadan önce ticaret borsalarında buğday yaklaşık 16, arpa ise 14 lira seviyelerinde işlem görmekteydi. Ancak fiyat açıklamasının ardından Eskişehir Ticaret Borsası’nda buğday yaklaşık 13,5 liraya, arpa ise 11 lira seviyelerine kadar gerilemiştir. Çiftçinin beklentisi fiyatların yükselmesi ve piyasanın desteklenmesiydi. Ancak yaşanan süreçte çiftçi ürününü daha düşük fiyatlardan satmak zorunda kalmıştır. Bu fiyatlar kimin lehine çalışmaktadır? Çiftçi kazanamıyorsa, üretici zarar ediyorsa, ürün fiyatları geriliyorsa kazanan kimdir?"

“BUGÜN OLUŞAN ALGI ÜRETİCİNİN DEĞİL, SANAYİCİNİN KORUNDUĞU YÖNÜNDE”

"Çiftçi artık geleceğini görememektedir" diyerek tarım sektörünün çıkmaza girdiğini söyleyen Kuşan, sanayici korunurken üreticinin ezilmesini şu sözlerle eleştirdi:

"Maalesef bugün oluşan algı, üreticinin değil sanayicinin korunduğu yönündedir. Biz sanayicinin kazanmasına karşı değiliz. Elbette sanayici de kazanacaktır. Ancak zincirin ilk halkası olan çiftçi zarar ederken tarımın sürdürülebilir olması mümkün değil. Buradan özellikle belirtmek isteriz ki bugün gerçekleştirdiğimiz bu eylem Eskişehir TMO Başmüdürlüğü çalışanlarını, personelini veya yöneticilerini hedef almamaktadır. Eskişehir TMO Başmüdürümüze ve tüm personelimize üreticilere gösterdikleri ilgi, çözüm odaklı yaklaşımları ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bizim itirazımız sahada görev yapan kamu çalışanlarına değil, çiftçinin beklentilerini karşılamayan fiyat politikalarınadır. Çünkü çiftçi artık ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Çünkü çiftçi artık üretirken kazanamamaktadır. Çünkü çiftçi artık geleceğini görememektedir."

“ÇİFTÇİNİN DOSTU DEĞİL, DERDİ OLDUNUZ”

"Çiftçinin sesini duyun" çağrısıyla ekonomi yönetimine seslenen Kuşan, üreticinin tarlada uğradığı büyük kayıpla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece kendi hakkımızı değil, yarınlarımızı da savunuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Çiftçinin sesini duyun. Üreticinin maliyetlerini görün. Tarımın stratejik önemini unutmayın. Bu nedenle buradan güçlü şekilde sesleniyoruz: Çiftçi bu yıl arpa ve buğday değil, zarar hasat ediyor.”

Açıklamanın ardından çiftçiler TMO Eskişehir Başmüdürlüğü kapısına “Çiftçinin dostu değil, derdi oldunuz” yazılı siyah çelenk bıraktı. (ANKA)