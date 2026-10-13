TMO çeltik fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen bilgilendirmede, 2026 yılı çeltik hasat sürecinin eylül ayının ortasında başladığı ve halen sürdüğü ifade edildi.

Saha çalışmalarının ve piyasa hareketlerinin yakından izlendiği kaydedilerek, ulaşılan aşamada TMO çeltik alım fiyatlarının kamuoyuna ilan edilmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

ÇEŞİTLERE GÖRE TON BAŞINA ALIM FİYATLARI

Açıklanan çerçevede çeltik türlerine göre ton başına uygulanacak alım fiyatları şu şekilde belirlendi:

Baldo grubu çeltik: 45 bin TL,

Cammeo grubu çeltik: 43 bin TL,

Osmancık grubu çeltik: 38 bin TL,

Diğer çeşit çeltikler: 32 bin TL.

ALIMLAR 15 EKİM'DE BAŞLIYOR, ÖDEMELER 21 GÜN SONRA SONRA

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alım süreçlerine ilişkin teknik altyapı, depolama hacmi, personel organizasyonu ve finansman temini hazırlıklarını eksiksiz tamamladığı aktarıldı.

Alımlara 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren başlanacağı bildirilerek kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 21’inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz"