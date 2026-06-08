Tıklayan kim? Karşınızdaki bir insan olmayabilir!

Bot trafiğinin insanları geride bırakması, dijital reklamcılık ve e-ticaret sektöründe de panik dalgasına yol açtı. Web sitelerine gelen tıklamaların ve ziyaretlerin yarıdan fazlasının botlara ait olması, geleneksel reklam metriklerinin (tıklama oranları, sayfa görüntülemeleri) güvenilirliğini sarsıyor. Şirketler artık bütçelerini botlara harcamamak için "insan trafiğini" ayırt edebilen gelişmiş analitik araçlara milyarlarca dolar yatırım yapmak zorunda kalıyor. Reklamcılığın yeni kutsal kâsesi, artık sadece 'tıklama' değil, 'gerçek insan etkileşimi' haline geldi.

İNTERNETTE AZINLIĞA DÜŞTÜK! %57,5 BOTLARA KARŞI %42,5 İNSAN

Cloudflare CEO'su Matthew Prince'in belirttiğine göre, tüm HTTP isteklerinin %57,5'i botlardan geliyor. Geri kalan %42,5'lik trafik ise ağın insan kullanıcılarından kaynaklanıyor.

Prince'e göre, bu dönüm noktasına beklenenden daha erken ulaşıldı. Daha önce Cloudflare uzmanları, botların trafik hacmi açısından insanları ancak 2027'de geçeceğini tahmin ediyordu.

Otomasyon faaliyetlerindeki büyüme büyük ölçüde yapay zekâ ajanları tarafından yönlendirilmektedir. Geleneksel arama motorlarının aksine, bu sistemler web sitelerinde otonom olarak gezinebilir, bilgi arayabilir, ürünleri karşılaştırabilir, uçuş bulabilir ve kullanıcı adına diğer görevleri yerine getirebilir.

Ek olarak, yapay zeka botları dil modellerini ve diğer yapay zeka sistemlerini eğitmek için aktif olarak veri toplar.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI UYARIYOR: HER BOT DOST DEĞİL

Yapay zekâ botlarının etkisi özellikle web sitesi isteklerinin sayısında belirgindir. Bunun dışında, insanlar çevrimiçi geçirdikleri süre açısından botlardan önemli ölçüde önde olmaya devam etmektedir.

Yapay zekâ sistemleri kısa sürede çok sayıda sorgu üretebilirken, kullanıcılar sosyal medyada, yayın hizmetlerinde ve mobil uygulamalarda saatlerce zaman geçiriyor.

Otomatik trafiğin en yüksek paya sahip olduğu ülkeler arasında Cloudflare, isteklerin %92'sinden fazlasını botların oluşturduğu Cebelitarık'ı öne çıkarıyor. Singapur ve İran'da da yüksek oranlar kaydedildi.

İlk iki ülke olan Cebelitarık ve Singapur'da bu durum, veri merkezlerinin ve sunucu altyapısının yüksek yoğunluğundan kaynaklanırken, İran'daki durum ise VPN hizmetlerinin ve otomatik sistemlerin aktif kullanımının bir sonucudur.

Sonuç olarak; Cloudflare'ın bu verileri, internetin artık sadece insanların sosyalleştiği bir mecra olmaktan çıkıp, yapay zekâ sistemlerinin kendi aralarında veri fırtınaları kopardığı devasa bir makine dairesine dönüştüğünü kanıtlıyor.