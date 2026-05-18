Ticari mülk fiyatları enflasyona yenildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın birinci çeyreğini kapsayan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) rakamlarını duyurdu.

Paylaşılan istatistiklere göre, ticari gayrimenkul fiyatları Türkiye çapında bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 7,7 oranında yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise nominal olarak yüzde 31,0 düzeyinde artış sergiledi. Ancak enflasyon etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, ticari mülk fiyatlarında reel bazda hiçbir değişim yaşanmadığı kayıtlara geçti.

DÜKKANLAR YERİNDE SAYDI, OFİSLERDE DEĞER KAYBI

Açıklanan raporda dükkan ve ofis fiyatlarındaki ayrışma da rakamlarla desteklendi. 2026 senesinin ilk çeyreğinde Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında tırmandı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında dükkanlarda nominal yüzde 31,2 oranında artış görülürken, bu rakamın reel getirisi sadece yüzde 0,1 düzeyinde kalarak yerinde saydı.

Diğer taraftan Ofis Fiyat Endeksi, çeyreklik bazda yüzde 10,0 oranında yükselirken, yıllık nominal artış yüzde 30,3 olarak belirlendi. Buna karşın ofis fiyatlarında reel olarak yüzde 0,5 oranında bir azalma yaşanması dikkat çekti. Bu durum yatırımcıların ofis yatırımlarında zarar ettiğini gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA ÖLÇÜLDÜ

Üç büyükşehirdeki ticari gayrimenkul piyasası incelendiğinde, en belirgin hareketlilik başkentte yaşandı. 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri sırasıyla yüzde 9,0, yüzde 9,5 ve yüzde 8,4 oranlarında yükseldi.

Geçtiğimiz senenin aynı dönemine bakıldığında ise endeks değerlerindeki nominal artış İstanbul’da yüzde 29,6, Ankara’da yüzde 36,3 ve İzmir’de yüzde 29,8 şeklinde gerçekleşti.