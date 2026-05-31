Ticaret Bakanlığı’ndan ‘863 milyon TL ceza’ iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “bir otomotiv firmasına 863 milyon TL idari para cezası verildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında bir araç modelinin tanıtımlarında yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu firma hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verildiği ifade edilerek, “Bazı basın-yayın organlarında yer alan ve firmaya 863 milyon TL ceza verildiği yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

CEZA ÜST LİMİTLERİ HATIRLATILDI

Bakanlık açıklamasında, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayımlandığı mecraya göre değişiklik gösterdiği de vurgulandı.

Buna göre, 2026 yılı için televizyon reklamlarında uygulanabilecek azami idari para cezasının 31 milyon 808 bin 530 TL, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 TL, afiş, açık hava ilanları ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 TL olduğu belirtildi.

Ayrıca, verilen durdurma kararlarına uyulmaması halinde idari para cezalarının yeniden uygulanabileceği kaydedildi. (DHA)