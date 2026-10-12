Terk edilmiş otlaklar altın bir fırsata dönüştü: Çiftçilerin geliri tek bir hasatta %60 arttı
Yıllarca değersiz görülen bozulmuş meralar, tarımsal ormancılık modeliyle yeniden hayat buldu. Ormanlara zarar vermeden uygulanan bu yöntem, hem toprağı kurtardı hem de çiftçilerin cebini doldurdu.
Brezilya'da Terk Edilmiş Meraların Dönüşümü ve Tarımsal Ormancılık
Brezilya'da yıllarca sığır yetiştiriciliği için kullanılan ve zamanla verimliliğinin büyük bir kısmını kaybeden araziler yeni bir değer kazanıyor. Çiftçiler, üretim işlevi görmeyen, terk edilmiş ve bozulmuş meraları bırakmak yerine, yerli ağaç türleriyle birlikte kakao ekiyorlar.
Brezilya aynı anda iki sorunu çözmeye çalışıyor: Tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmak ve aynı zamanda orman alanları üzerindeki baskıyı azaltmak. Tarımı yeni alanlara genişletmek yerine, mevcut bozulmuş araziye yeni bir amaç kazandırılıyor. Kakao; acai ve andiroba da dahil olmak üzere farklı ağaç türleri ve diğer bitkilerle birleştirilerek tarımsal ormancılık sistemi oluşturuluyor. Bu üretim yöntemi, çiftçiler için ekonomik faydaları toprak yenilenmesiyle birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Küçük Üreticilerin Gelirinde %60’lık Artış ve Saha Örnekleri
Destek programlarına katılan yüzlerce küçük üretici arasında verimlilik ilk yılda artarken, gelirler üç yılda yaklaşık yüzde 60 oranında yükseldi. Yaklaşık 600 ila 700 çiftçinin katıldığı üretim modelinde, verimliliğin ilk yılda yüzde 30, gelirlerin ise üç yılda yüzde 60 arttığı görüldü. Bu fark, özellikle küçük üreticiler için arazinin tamamen yeni bir ekonomik değer kazanması anlamına geliyor.
Bir örnek Brezilya'nın Para eyaletinden geliyor: Alvaro Fregerio Cacador, 2009 yılında aile arazisini miras aldı. Ailesi daha önce hayvancılıkla uğraşıyordu ancak arazi bekledikleri sonuçları vermiyordu. Cacador, şehirdeki işinden ayrılarak profesyonel ve mali destek sayesinde arazisini tarımsal ormancılık alanına dönüştürdü. Bu örnekler, kakaonun sığır yetiştiriciliğine güçlü bir alternatif olduğunu gösteriyor.
Binlerce Hektarlık Arazinin Islahı ve Finansman İhtiyacı
2013-2024 yılları arasında uygulanan destek programlarından biri yaklaşık 650 çiftçiyi kapsadı. Yaklaşık 2.000 hektarlık alana kakao tarımsal ormancılık plantasyonları kurulurken, ek olarak 2.000 hektarlık bozulmuş arazi de ıslah edildi. Çiftçilere sadece fide verilmedi; uzman tavsiyesi, krediye erişim yardımı ve kakao alıcılarıyla bağlantı kurma desteği sağlandı.
Ancak bu modelin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel finansmandır. Kakao değerli bir ürün olsa da bitkilerin tam verime ulaşması birkaç yıl sürer. Çiftçilerin ciddi bir gelir elde etmeden önce yatırım yapması gerekmesi büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle ekim, bakım ve koruma masraflarını karşılayacak uygun krediler hayati önem taşıyor.
Kava Fonu ve Dev Şirketlerin Yatırımları
Finansman sorununu çözmek amacıyla kurulan Kava Fonu, 2030 yılına kadar 1 milyar Brezilya reali (yaklaşık 176 milyon dolar) toplamayı hedefliyor. Bu kaynak, küçük üreticilere kredi ve teknik destek olarak aktarılacak. Fonun verilerine göre, bugüne kadar programa katılan çiftçiler arasında hiçbir kredi temerrüdü yaşanmadı.
Bozulmuş arazilerin potansiyeli dev şirketlerin de ilgisini çekti. Nestlé Brezilya ve Barry Callebaut, Para ve Bahia eyaletlerinde 7,7 milyon fide dikimini içeren dev bir proje başlattı. 100 çiftliğin yer aldığı pilot çalışmada, ilk yılda verimlilik %18, karlılık ise %44 arttı. Bir diğer şirket Belterra ise çiftçilerle ortaklık kurarak 15.000 hektarlık alana ulaşmayı ve karbon kredisi piyasası üzerinden ek gelir sağlamayı hedefliyor.
Kakao Üretiminin Zorlukları, Riskler ve Fiyat Dalgalanmaları
Kakao karlı bir ürün olsa da üretimi kolay değildir. Ağaçların bakımı ve hasat çoğunlukla elle yapılır, yüksek verim ise ancak birkaç yıl sonra elde edilir. Ayrıca hastalık riskleri de mevcuttur; Brezilya 1980'lerin sonlarında "cadı süpürgesi" hastalığı nedeniyle üretimin çökmesiyle ağır bir tecrübe yaşamıştı.
Öte yandan, 2024 yılında kakao fiyatlarının ton başına 13.000 dolara yaklaşması yatırımcıların ilgisini artırdı. Ancak aşırı yüksek fiyatlar, üretimin kontrolsüz ve sürdürülemez alanlara kayma riskini doğuruyor. Uzmanlar, olumlu etkinin sürmesi için üretimin yalnızca önceden bozulmuş alanlarla sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor.
Brezilya'nın 2030 Vizyonu ve Sürdürülebilirlik Hedefleri
Şu anda kendi iç tüketimini karşılamakta zorlanan Brezilya, "Inova Cacau 2030" programı ile dünyanın en önemli sürdürülebilir kakao üreticilerinden biri olmayı amaçlıyor.
Temel strateji; ormanları tahrip ederek yeni alanlar açmak yerine, halihazırda bozulmuş olan ve düşük verim sağlayan otlakları üretime kazandırmaktır. Bu yaklaşım, eskiden verimsiz görülen geniş meraların geleceğin sürdürülebilir tarım merkezlerine dönüşmesini sağlıyor.
Amazon Bölgesi ve Gelecek İçin Kazan-Kazan Modeli
Bu modelin gerçek değeri sadece kakao üretmekte değil; toprak ıslahı, gıda üretimi ve çiftçi gelirlerinin artırılması arasında kurduğu dengede yatıyor. Bozulmuş meraların verimli tarımsal ormancılık sistemlerine dönüştürülmesi, ormansızlaşma baskısını azaltırken çiftçilerin aynı araziden daha yüksek gelir elde etmesini sağlıyor.
Model her projede kesin başarı garantisi vermese de, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sürdürülebilir bir yol sunuyor. Brezilya, terk edilmiş arazilerin kaybedilmiş bir fırsat olmadığını kanıtlayarak, hem toprağını iyileştirmenin hem de kırsal kalkınmayı sağlamanın uluslararası ölçekte örnek bir modelini yaratıyor.