Terk edilmiş otlaklar altın bir fırsata dönüştü: Çiftçilerin geliri tek bir hasatta %60 arttı

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Brezilya'da Terk Edilmiş Meraların Dönüşümü ve Tarımsal Ormancılık

Brezilya'da yıllarca sığır yetiştiriciliği için kullanılan ve zamanla verimliliğinin büyük bir kısmını kaybeden araziler yeni bir değer kazanıyor. Çiftçiler, üretim işlevi görmeyen, terk edilmiş ve bozulmuş meraları bırakmak yerine, yerli ağaç türleriyle birlikte kakao ekiyorlar.

Brezilya aynı anda iki sorunu çözmeye çalışıyor: Tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmak ve aynı zamanda orman alanları üzerindeki baskıyı azaltmak. Tarımı yeni alanlara genişletmek yerine, mevcut bozulmuş araziye yeni bir amaç kazandırılıyor. Kakao; acai ve andiroba da dahil olmak üzere farklı ağaç türleri ve diğer bitkilerle birleştirilerek tarımsal ormancılık sistemi oluşturuluyor. Bu üretim yöntemi, çiftçiler için ekonomik faydaları toprak yenilenmesiyle birleştirmeyi amaçlamaktadır.