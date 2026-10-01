Tera Yatırım için yeni karar: İzleme Pazarı'na alındı

Borsa İstanbul, Tera Yatırım Menkul Derğerler paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi, alınan karar doğrultusunda Yakın İzleme Pazarı'na taşındı.

BUGÜN İŞLEME KAPALI OLACAK

Tera Yatırım'ın Borsa İstanbul'daki işlem sırası bugün işleme kapalı olacak ve yarından itibaren yakın izleme pazarında işlemler başlayacak.

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'ne göre Yakın İzleme Pazarı; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazar olarak biliniyor.

YAKIN İZLEME PAZARI NEDİR?

Borsa İstanbul'daki şirketler normal şartlarda performanslarına ve büyüklüklerine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar gibi vitrinlerde halkın alım satımına sunulur.

Ancak bir şirket iflasın eşiğine gelirse, milyarlık vurgunlarla veya büyük usulsüzlüklerle anılıp Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ya da borsa yönetimi tarafından faaliyetleri durdurulursa, o şirketin hisseleri normal vitrinden sökülerek Yakın İzleme Pazarı adı verilen "batık" bölgeye atılır.

Bu pazara düşen bir şirketin hisseleri artık normal kurallarla alınıp satılamaz; yatırımcılar ellerindeki kağıtları elden çıkarmakta büyük zorluk yaşar ve iflas riskine karşı adeta bir can pazarı kurulmuş olur.