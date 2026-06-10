TEPAV Merkez Bankası'na seslendi: Halka açıklayın

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Para Politikası Çalışma Grubu’nun Haziran 2026 dönemine ait 28'inci Para Politikası Değerlendirme Notu açıklandı.

Yayımlanan metinde, Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesinde yer alan yasal hükümlere doğrudan atıfta bulunuldu. İlgili kanun maddesi uyarınca, önceden belirlenen ve ilan edilen enflasyon hedeflerine saptanan süre zarfında ulaşılamama ihtimalinin belirmesi durumunda, bu durumun gerekçelerinin ve devreye alınacak tedbirlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna izah edilmesi gerektiği kaydedildi. Kurumsal raporda, mevcut makroekonomik şartlar altında 2026 sene sonu enflasyon verisinin, ekonomi yönetimince güncellenen resmi hedefin de çok üzerinde tamamlanacağının öngörüldüğü açıkça ifade edildi.

ENFLASYONDA YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Yayımlanan inceleme ve değerlendirme verilerine göre, Mayıs 2026 dönemi itibarıyla yıllık bazdaki tüketici enflasyonu yüzde 32,6 oranında gerçekleşti.

Yıllık fiyat artış hızının son 11 aylık zaman dilimi boyunca yüzde 30,9 ile yüzde 33,5 seviyeleri arasındaki sıkışık ve dar bir aralıkta patinaj yaptığına işaret edilen raporda, geleceğe dönük enflasyon beklentilerinin bir türlü çıpalanamadığı, bu durumun da piyasadaki fiyatlama reflekslerinde kalıcı bir atalete ve donukluğa yol açtığı saptandı.

Çalışmada ayrıca, Ortadoğu coğrafyasında devam eden askeri çatışmalar ve savaş koşulları sebebiyle enerji, emtia fiyatları ve küresel lojistik-taşımacılık maliyet kalemleri üzerindeki belirsizlik rejiminin varlığını koruduğu aktarıldı. Bu finansal iklimde, yürürlükteki ekonomi programına dönük toplumsal şikayetlerin belirgin şekilde tırmandığı ve hayat pahalılığıyla mücadele süreçlerinin her geçen gün daha da çetrefilli bir hal aldığı beyan edildi.

"EKONOMİ PROGRAMINDAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ"

Vakfın teknik analizinde, makroekonomik düzlemdeki temel tıkanıklığın, tatbik edilen ekonomi modelinin yapısal ve büyük eksiklikler barındırmasından ve programın geleceğine, sürdürülebilirliğine dönük soru işaretlerinin ortadan kaldırılamamasından kaynaklandığı belirtildi. Bu doğrultuda; adil, tarafsız ve süratli işleyen bir yargı mekanizmasının tesis edilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin tahkim edilmesi ve demokratik standartlara saygının yükseltilmesinin, genel ekonomik istikrarın yakalanabilmesi adına öncelikli birer şart olduğu vurgulandı.

Değerlendirme notunun satır aralarında, toplumun geniş katmanları tarafından benimsenebilecek, yeni ve kapsayıcı bir kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. Maliye politikasının fiyat istikrarı mücadelesine omuz verebilmesi amacıyla; geniş tabanlı bir vergi reformunun yapılması, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele yürütülmesi, kamu harcamalarının sil baştan yapılandırılması ve bütçede gözlenen deliği küçültecek kararlı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

FAİZ KORİDORUNUN KORUNMASI ÖNERİLDİ

Para Politikası Çalışma Grubu, raporun bağlayıcı sonuç kısmında, Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamındaki kamusal açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi çağrısını tekrarlarken, mevcut faiz ve para politikası mimarisinin muhafaza edilmesini teklif etti.

Bu strateji doğrultusunda; gecelik borç verme faiz oranının yüzde 40 seviyesinde, politika faizi işlevi gören repo faiz oranının yüzde 37 düzeyinde ve gecelik borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5 basamağında sabit tutulması yönünde tavsiye kararı paylaşıldı.