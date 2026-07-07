TEMU alışverişinde şartlar değişiyor mu? Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı iletildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılan siparişlerin zorlaştırılmasına yönelik halktan gelen şikayetlere sessiz kalmadı.

Emekli bir torna-freze ustası olan bir tüketici, torunlarının teknik lise projelerinde kullanması amacıyla yurt dışından posta yoluyla sipariş ettiği sensör, entegre, switch modül ve PCB kartı gibi elektronik donanımlara ulaşmasının Ticaret Bakanlığının son gümrük kararları nedeniyle büyük oranda zorlaştığını belirterek kuruma müracaat etti.

BİREYSEL ALIŞVERİŞ ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR TEPKİSİ

Söz konusu tüketici, getirilen bu gümrük engellerinin sadece bireysel alıcıları değil, aynı zamanda teknik eğitim alan öğrencileri ve teknoloji geliştirmeye çabalayan gençleri de ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade etti.

Teknolojik ürünlerin ve ekipmanların farklı bir statüde değerlendirilmesi gerektiğini savunan tüketici, mevcut kısıtlamaların bireysel alışveriş özgürlüğünü sekteye uğrattığını ve ülkenin teknolojik gelişimine zarar verdiğini vurguladı.

LİMİT 150 EURO OLSUN TALEBİ

KDK'ya iletilen başvuruda; kişisel alışverişlerdeki sipariş sınırının 150 euro seviyesine yükseltilmesi, aylık paket kotalarının genişletilmesi ve bireysel ithalata uygulanan mevcut ağır kısıtlamaların tekrar değerlendirilerek esnetilmesi talep edildi.

TİCARET BAKANLIĞINA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN ÇAĞRISI

Şikayet dosyasını detaylı bir şekilde inceleyen KDK, ticari bir nitelik taşımayan ve düşük bedelli bireysel siparişler özelinde, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla ülkeye giren ürünlere uygulanan muafiyet sınırlarına ilişkin uygulamanın detaylıca incelenip araştırılarak yeniden değerlendirilmesi yönünde Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı iletti.

EK MALİYETLER TÜKETİCİ İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL

KDK'nin yayımladığı karar metninin detaylarında, mevcut gümrük düzenlemesinin, ticari amacı olmayan ve düşük bedelli bireysel gönderilerde dahi tüketicilerin basitleştirilmiş gümrük usullerinden yararlanma imkanını tamamen ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Bu durumun, tüketiciler açısından hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleri bağlamında yeniden ele alınması gereken sorunlu sonuçlar doğurduğu aktarılarak, uygulamanın mutlaka gözden geçirilmesi istendi.

Ayrıca kararda; tüketicilerin ürün bedeli haricinde ödemek zorunda bırakılabilecekleri vergi, beyan, ardiye, müşavirlik, hızlı kargo operatörü hizmet bedeli ve uygunluk denetimi gibi ilave maliyet yükümlülüklerini önceden açık, şeffaf ve anlaşılır bir biçimde öngörebilmelerinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.