Temmuzda mutfak yandı, sağlık uçtu gitti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geride bıraktığımız temmuz ayında tüketici fiyatlarında en fazla artış ve azalış gösteren ürün gruplarını açıkladı.

TEMMUZ AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay fiyatı en çok fırlayan kalem yüzde 50,42 oranındaki artışla ayakta tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri olarak kayıtlara geçti. Sağlık alanındaki bu artışı mutfak masrafları takip etti. Yüzde 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) listede ikinci sırayı alırken, onu yüzde 21,63 oranıyla yumrulu sebzeler izledi.

Fiyatı yükselen diğer ürün ve hizmet grupları arasında yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebze çeşitleri (domates, biber, salatalık, kabak gibi) ve yüzde 12,34 ile medikal (tıbbi) laboratuvar ile tanısal görüntüleme hizmetleri yer aldı. Ayrıca, kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması alanında yüzde 10,94, çay ve demlenerek hazırlanan çeşitli bitkisel ürünlerde ise yüzde 9,96 oranında fiyat artışı kaydedildi.

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Temmuz ayı içerisinde fiyatı en fazla gerileyen ürün grubu ise yüzde 20,44'lük düşüşle diğer taze meyveler oldu. Bu azalış eğilimini yüzde 12,97 ile taze turunçgiller, yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyve türleri takip etti.

Gıda tarafında yumurtaların fiyatı yüzde 10,99 oranında düşerken, taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yüzde 10,29 oranında ucuzladı. Giyim sektöründe ise kadın ve kız çocuk kıyafetlerinde yüzde 5,38, diğer giyim eşyalarında yüzde 3,82, erkek ve erkek çocuk kıyafetlerinde ise yüzde 3,66 oranında sınırlı fiyat düşüşleri gerçekleşti.