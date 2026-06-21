Telefon ve bilgisayar alacaklar dikkat! Fiyatlar uçacak

Teknoloji dünyasında giderek büyüyen yapay zeka yatırımları, çip ve elektronik bileşen pazarında ciddi bir arz-talep dengesizliği yarattı. Yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek kapasiteli bellek ve veri depolama birimlerinin hızla tükenmesi, genel üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Tedarik zincirinde yaşanan bu daralmanın ve artan maliyetlerin ise kısa süre içinde nihai tüketici fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

HANGİ CİHAZLARIN FİYATI ARTACAK?

Maliyet krizinden etkilenen ürün yelpazesi oldukça geniş. Küresel ölçekte yaşanan bileşen sorunları nedeniyle etiket fiyatlarının değişmesi beklenen başlıca ürün grupları şunlar:

Akıllı telefonlar: Piyasaya sürülecek yeni nesil modeller.

Oyun konsolları: Donanım ve depolama birimi maliyetleri katlanan sistemler.

Kişisel bilgisayarlar: Artan çip fiyatlarının doğrudan etkilediği PC ve donanım pazarı.

Otomotiv ve akıllı TV'ler: Gelişmiş entegre devrelere ihtiyaç duyan modern araçlar ve ev elektroniği.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN "KRİZ" UYARISI

Sektörün önde gelen üreticileri, artan fiyatların kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir. Akıllı telefon pazarında piyasaya çıkacak yeni cihazların, bir önceki jenerasyona göre daha yüksek bir fiyatlandırmayla sunulacağı sektörün genel beklentisi haline gelmiş durumda. Üst düzey donanımların ve depolama çiplerinin, dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka hamleleri nedeniyle hızla tüketilmesi, üretim bandındaki tüm oyuncuları zor durumda bırakıyor.

Oyun konsolu ve PC donanım pazarında da tablo farklı değil. Kurumsal raporlar, donanım alanında bir "kriz" yaşandığını işaret ediyor. Konsol bileşen maliyetlerinin son bir yıl içinde hızla tırmandığı ve bu artış eğiliminin devam etmesi halinde 2027 yılına kadar maliyetlerin geçmiş yıllara oranla katlanarak artabileceği vurgulanıyor. Benzer şekilde, modern araçların birer bilgisayara dönüşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe de çip maliyetlerinin yarattığı endişe büyüyor.

Sektör temsilcilerinden oluşan koalisyonların, bellek çiplerindeki dengesizliğin tüketici fiyatlarında yaratacağı tahribata dair hükümet yetkililerine resmi uyarılarda bulunduğu biliniyor.

ZAMLAR NE ZAMAN ETKİSİNİ GÖSTERECEK?

Tüketici tarafında fiyat artışlarının tam boyutunun sonbahar aylarında netleşmesi öngörülüyor. Sektörün merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi cihazlarının tanıtılmasıyla birlikte, çip krizinin ve artan üretim faturalarının raf fiyatlarına nasıl yansıyacağı somut bir şekilde ortaya çıkacak. Yakın dönemde elektronik ürün almayı planlayan tüketicilerin, piyasadaki bu arz-talep kaynaklı dalgalanmaları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.