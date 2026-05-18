Teknoloji patronundan ezber bozan iddia: Yapay zeka işinizi almayacak aksine daha çok çalışacaksınız

Bir zamanlar Amstrad CPC 6128 ekranında Basic ile kod yazarken ya da Turbo Pascal’ın sınırlarını keşfederken geleceğin teknolojisinin hayatımızı sadece kolaylaştıracağını hayal ederdik. Yıllar geçti; bilişsel psikolojinin ve yapay zekanın kesiştiği o büyüleyici noktaya ulaştık. Ancak bugün karşımızda çok garip bir paradoks var. Yapay zeka patronlara onlara göre yapay zekâ işinizi elinizden almayacak; aksine, önünüzdeki angaryaları temizleyerek sizi hiç olmadığınız kadar çok çalıştıracak!

Peki bu iddia, geleceğe dair saf bir iyimserlik mi, yoksa milyarlarca dolarlık çip satışlarını korumak isteyen teknoloji devlerinin bir illüzyonu mu? Gelin, akıllı makinelerin gölgesindeki bu yeni çalışma dünyasının ironisine daha yakından bakalım

ELON MUSK "İSTEĞE BAĞLI İŞ", NVİDİA PATRONU "DAHA ÇOK İŞ" DİYOR

Yapay zekâ, iş yerlerimizin dokusuna giderek daha fazla entegre oluyor ve tekrarlayan veya önemsiz işleri farklı derecelerde başarıyla devralıyor. Manşetler yapay zekâya atfedilen toplu işten çıkarmalarla dolup taşarken, havada bir endişe hakim. Ancak bu arada, teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden bazıları ütopik bir hikaye anlatıyor: Yapay zekânın hepimiz için çalıştığı bir gelecek. Örneğin, Elon Musk , önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde çalışmanın tamamen isteğe bağlı hale gelebileceğini öngörüyor.

JENSEN HUANG: YAPAY ZEKA DAHA AZ DEĞİL, DAHA ÇOK İŞ ANLAMINA GELİYOR

Nvidia CEO'su Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda Tesla'nın patronuyla birlikte konuştu. Huang'ın vizyonu neydi? Elbette, yapay zeka bazı görevleri üzerimizden alacak, ancak sonuç daha fazla hamak keyfi olmayacak. Aksine, daha çok çalışacağız diyor. En sıkıcı veya en çok zaman alan görevleri makinelere devrederek, Huang verimlilikte bir artış bekliyor; bu da diğer fikirlerimize (veya belki de sürekli büyüyen yapılacaklar listemize) ayırabileceğimiz daha fazla saat anlamına geliyor.

"Eğer hayatınız daha verimli hale gelirse ve eskiden büyük zorluklarla yaptığınız şeyler kolaylaşırsa, çok sayıda fikriniz olduğu için projelerinize odaklanmak için daha fazla zamanınız olması çok muhtemeldir" diye açıkladı Huang. Örnek olarak, radyologların görüntü analizini hızlandırmak için yapay zekayı kullandığını gösterdi. Ancak, artan verimliliğe rağmen, radyolojiye olan talep artmaya devam ediyor. Bu arada, hem ABD'nin hem de Fransa'nın yıllardır ciddi bir radyolog açığıyla boğuştuğu gerçeğini ise uygun bir şekilde göz ardı etti.

Konuya doğrudan dahil olanlardan iyimserlik

Dürüst olalım: Bu iki teknoloji devi de yapay zekâ konusunda iyimser; bu teknoloji işlerinin kalbinde yer alıyor. Elon Musk, xAI, Grok'a yatırım yapıyor ve hatta insansı robotu Optimus'u çalıştırmak için yapay zekâ kullanıyor. Nvidia'ya gelince, şirket dünya çapında yapay zekâ uygulamalarına güç veren donanımı satıyor. Son 3. çeyrek sonuçlarına göre, Nvidia'nın gelirinin %90'ı artık yapay zekâ veri merkezleri için çip satışından geliyor. Bu gelirler, 2024'ün üçüncü çeyreğine kıyasla %62 arttı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Nvidia, kendisini besleyen eli ısırmaya (ya da bu durumda, şirketin kendi yapay zekâ altın yumurtlayan tavuğunu eleştirmeye) niyetli değil…