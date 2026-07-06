Teknoloji ensenizde! Tişörtlerin altında 34 saat kesintisiz çalışan klima sıcaklara meydan okuyor

Taşınabilir klima diye bir şeyin varlığından haberdar olmayabilirsiniz. Kendinizi suçlamayın; bu cihaz, gerçek bir ev klimasının minyatür bir versiyonu değil ve bu tür cihazları yalnızca birkaç marka üretiyor, bu nedenle henüz yaygınlaşmadılar.

Bu markalardan biri de Sony. Bu cihazların ilki olan Reon Pocket'ı 2019'da piyasaya süren şirket, şimdi de (belki de adı hariç) neredeyse her açıdan daha iyi olan güncellenmiş bir sürümünü sunuyor.

PELTİER ETKİSİ İLE BÖLGESEL SERİNLİK

Reon Pocket Pro Plus, iki farklı iletkenin birleşme noktasından geçen elektrik akımının neden olduğu soğumanın ısınmaya veya soğumaya yol açabileceği Peltier etkisini uygulamaktadır. Boyuna takılır ve kürek kemikleri arasına yerleştirilir; cilde yerleştirildiğinde dolaşım sistemini etkileyerek cilt sıcaklığını birkaç derece düşürebilir veya yükseltebilir. Cihaz vücut çekirdek sıcaklığını ise etkilemez.

Amaç, kalabalık otobüslerde sık sık işe gidip geliyorsanız, ofiste üşüyen meslektaşlarınız varsa veya sıcak havalarda dışarıda çalışıyorsanız, gününüzü biraz daha konforlu hale getirmektir. Sıcak basmalarına yatkınsanız, bu cihazı denemek de faydalı olabilir.

İlk model, vücut sıcaklığını 13°C'ye kadar düşürebiliyor veya 8°C'ye kadar yükseltebiliyordu. Yeni taşınabilir klimanın ise çok daha verimli olduğu ve 2025 modeline göre 2°C daha fazla soğutma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Yenilenen boyun bandı, daha güçlü bir soğutma etkisi için daha güvenli bir uyum sağlarken, yukarı doğru yönlendirilen egzoz hava akışı artık optimum performans için yüksek yakaların arkasında kolayca ayarlanabiliyor.

Pro Plus, en yüksek ayarında (iki saatlik tam şarjdan sonra) 5,5 saat soğutma sağlayabiliyor; gücü tamamen düşürdüğünüzde ise maksimum 34 saat çalışabiliyor.

Taşınabilir klima, çantanıza takabileceğiniz ve Pro Plus'ın otomatik ayarları hakkında sizi bilgilendiren bir ortam sıcaklığı ve nem ölçüm etiketiyle birlikte gelir. Cihazı üzerindeki düğmelerle veya bir mobil uygulama aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Reon Pocket Pro Plus, Singapur da dahil olmak üzere bazı Asya pazarlarında zaten satışta ve yakında Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.