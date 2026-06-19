Teknoloji dünyasında yeni bir "Berlin Duvarı" yükseliyor

Sektör temsilcileri ve analistler, dünyada artık yüksek teknoloji alanında tam bir bölünmeyi ifade eden yeni bir "Berlin Duvarı"nın inşa edildiğini konuşuyor.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ VE KISITLAMANIN KAPSAMI

Anthropic, ABD hükümetinin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle getirdiği ihracat kontrol yönergesine uymak amacıyla, en gelişmiş yapay zekâ modelleri olan Fable 5 ve Mythos 5'e erişimi devre dışı bıraktığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümetinden net bir talimat alındığı belirtildi. Bu talimat; "ABD içinde veya dışında olmasından bağımsız olarak, Anthropic çalışanları da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı uyruklunun" bu modellere erişiminin derhal askıya alınmasını emrediyor.

Büyük Hayal Kırıklığı: Fable 5 ve Mythos 5

Bu beklenmedik hamle, Anthropic'in çeşitli sektör ölçütlerinde "en son teknolojiye sahip" olduğunu iddia ettiği Fable 5 ve Mythos 5 modellerini duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Önemi: Özellikle Fable 5, belirli yüksek riskli alanlarda tehlikeli tepkileri engelleyen yeni güvenlik önlemleri sayesinde, Anthropic'in halka sunduğu ilk gelişmiş ürün olma özelliğini taşıyordu.

Belirsizlik: Anthropic, hükümetin ulusal güvenlik endişelerine dair somut bir ayrıntı vermediğini belirterek yaşanan aksaklık nedeniyle tüm müşterilerinden özür diledi.

Anthropic'in Resmi Açıklaması: "Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız gibi, hükümetin şeffaf, adil, açık ve teknik gerçeklere dayalı bir süreç çerçevesinde tehlikeli konuşlandırmaları engelleme yeteneğine sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu son eylem, bu ilkelere uymamaktadır."

AVRUPA VE İNGİLTERE'DEN SERT TEPKİLER: "BU BİR UYANIŞ ÇAĞRISI OLMALI"

ABD'nin bu hamlesi, Avrupalı politika yapıcıların yerli yapay zekâ konusundaki endişelerini zirveye çıkardı. Birçok lider, bu kararın AB hükümetleri için ciddi bir "gerçeklik kontrolü" (reality check) olduğunu vurgulayarak yerli teknoloji yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.

FRANSA: "TEKNOLOJİK OLARAK YENİDEN SİLAHLANMALIYIZ"

Bruno Rittellot (Eski Fransa İçişleri Bakanı ve 2027 Cumhurbaşkanı Adayı): "Washington’ın Anthropic’in en güçlü modellerine erişimi kesme kararı bir uyarı niteliğinde olmalı. Yapay zeka yarışında, teknolojisi için başkalarına bağımlı bir ülke, bir gecede şebekeden kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Fransa'nın Avrupa'da eşsiz varlıkları var: karbondan arındırılmış ve bağımsız nükleer elektrik, dünyanın en iyileri arasında yer alan mühendisler, ayrıca Mistral, OVHcloud, Scaleway ve ChapsVision gibi Amerikan devleriyle rekabet edebilecek şirketler. Ancak saflığa son vermeli ve nihayet teknolojik gücümüzü yeniden silahlandırmaya karar vermeliyiz."

Benjamin Haddad (Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı): "Trump yönetiminin yabancı uyrukluların Anthropic’in en yeni modeline erişimini yasaklama kararı, yapay zekâ üzerindeki jeopolitik mücadelenin hızlanmasına işaret ediyor. Avrupa, başka yerlerde tasarlanan, finanse edilen ve kontrol edilen teknolojilere bağımlı bir açık pazar olmakla yetinemez. Daha fazla yatırım yapmalı, yenilikçilerini desteklemeli ve 21. yüzyılda gücü tanımlayacak teknolojilere hakim olmak için gerekli araçlarla donanmalıdır."

Edouard Philippe (2017-2020 Fransa Başbakanı ve Le Havre Belediye Başkanı): "ABD hükümeti, en güçlü insan yapımı modellere erişimi Amerikalı olmayanlarla sınırlayarak, yapay zeka gelişimini kendi iktidar mantığına tabi kılmayı seçiyor. Yapay zeka artık elektrik veya internet kadar önemli, kritik bir altyapı haline geldi. Modellerini ve işlem gücünü kontrol edemediğimiz altyapı, başkalarının kapatabileceği bir altyapıdır."

İNGİLTERE: "EGEMENLİK ARTIK SİLAHLARDAN ÇOK KOD MESELESİDİR"

Al Carnes (İngiliz Milletvekili ve Eski Silahlı Kuvvetler Bakanı): "Bu hafta, gezegendeki en gelişmiş yapay zeka modeli yabancı bir hükümet tarafından devre dışı bırakıldı. İngiliz araştırmacılar onu inceliyordu. İngiliz şirketleri onu test ediyordu. İngiliz hastaneleri onu pilot uygulama olarak kullanıyordu. Artık durum böyle değil. Bu sadece yapay zekâyla ilgili değil. Bu, bugüne kadar öncülük ettiğimiz her sektörün tarihiyle ilgili."

Tom Tugendhat (İngiliz Milletvekili ve Eski Güvenlik Bakanı): "Fable 5 ve diğer uzaylı modellerinin devre dışı bırakılması bir yanlış anlama veya hata değil, teknolojinin savaşı şekillendirmesinin kaçınılmaz bir sonucudur; bu nedenle egemenlik artık silahlardan çok kod meselesidir. Yüksek enerji maliyetleri ve fırsatlardan ziyade güvenliğe verilen önemle birlikte, Britanya'nın yanıtı bir fren inşa etmek, kendini gelecekten koparmak ve geçmişe bağlamaktır. Bu şekilde devam edemeyiz ve egemenliğimizi koruyamayız."

HOLLANDA: "CLAUDE FABLE 5'İMİ GERİ İSTİYORUM!"

Geert Wilders (Hollanda Özgürlük Partisi Lideri): "Anthropic Claude Fable 5'imi geri istiyorum! Yapay zeka giderek ulusal egemenlik meselesi haline geliyor." (Wilders, bu sözlerinin ardından Hollanda'yı kendi yerli yapay zekâ modellerinin geliştirilmesini hızlandırmaya çağırdı.)

GELECEK PROJEKSİYONU: İKİ KADEMELİ TEKNOLOJİK DÜNYA

Siyasetçilerin bu öfkesi dalgası sürerken, teknoloji endüstrisi uzmanları küresel sistemin geleceğine dair karamsar bir tablo çiziyor. Dünya güçlerinin teknolojik rekabeti devam edecek ancak her güç, ulaştığı en son başarıları dünyanın geri kalanından gizleyecek.

KÜRESEL İNTERNET İDEALİNİN SONU

Küresel ve açık internet idealinin tamamen baltalandığı artık bir gerçek. Önde gelen yapay zekâ oyuncuları, en gelişmiş modelleri kullanma hakkına sahip olanlara milliyet veya coğrafi konum temelinde kısıtlamalar getirdiğinde, iki kademeli bir teknolojik sistem doğuyor:

Birinci Kademe: En modern araçlara erişimi olan, bu sayede iş dünyasını, bilimi ve eğitimi hızla geliştiren toplumlar. İkinci Kademe: Eski, kısıtlı ve zayıf çözümlere güvenmek zorunda kalan diğer toplumlar.

Bu durum, yapay zekânın dünyayı birleştiren değil, tam aksine derin çizgilerle bölen bir teknoloji haline geleceğini gösteriyor.

KRİZDEN DOĞABİLECEK FIRSAT: AVRUPA'NIN UYANIŞI

Ancak bu sancılı süreç olumlu bir yönden de değerlendirilebilir. Yaşanan bu küresel kriz, belki de Avrupa için parlak bir fırsattır. Avrupa artık "gaflet uykusundan uyanma" ve kendi topraklarında bağımsız yapay zekâ gelişimini hızlandırma şansına sahip.

ABD'nin bu bencil hamlesi, Avrupalı politika yapıcıları yerli yapay zekâ teknolojilerini desteklemek adına radikal ve kararlı adımlar atmaya zorlayacak kadar güçlü bir tokat niteliğinde. Bu zorunluluk, kıta genelinde bir inovasyon tsunamisine yol açabilir; açık kaynaklı modelleri çok daha erişilebilir, bağımsız ve güçlü hale getirebilir.