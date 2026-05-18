Teknoloji dünyası bu anlaşmayı konuşuyor! Bir ülkenin tamamı eğitime alınıyor!

OpenAI, tüm Malta sakinlerine bir yıl boyunca ChatGPT Plus'a ücretsiz erişim ve yapay zeka üzerine kısa bir eğitim kursu sağlayacak. Malta, büyük bir yapay zeka sohbet robotu şirketiyle ortaklık kurarak bu ölçekte ulusal bir program başlatan dünyadaki ilk ülke olacak.

Program bir yıl sürecek ve katılımcıların yapay zeka teknolojilerinin kullanımı üzerine ücretsiz bir kursa katılmalarını gerektirecek.

Mayıs ayında başlatılan bu girişim, eğitimi tamamlayan kişi sayısı arttıkça aşamalı olarak genişletilecek. Yetkililer, programın yurt dışında yaşayan Malta vatandaşlarına da açık olacağını belirtiyor.

Malta Ekonomi Bakanı Silvio Schembri, amacın yapay zekayı "tanıdık olmayan bir kavram" olmaktan çıkarıp aileleri, öğrencileri ve çalışanları destekleyen gerçek bir araca dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bu anlaşma, hükümetlerin üretken yapay zekayı sadece teknolojik bir yenilik olarak değil, aynı zamanda ulusal dijital politikanın bir unsuru olarak görmeye başladığını gösteriyor.

Bu tür programlar, özellikle hızlı dijital dönüşüm arayan küçük ülkelerde, yapay zeka araçlarının eğitim, yönetim ve iş dünyasında yaygınlaşmasını hızlandırabilir.

OpenAI ile Malta hükümeti arasındaki anlaşmanın mali detayları açıklanmadı.