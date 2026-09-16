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Halk TV Ekonomi TEFAS'ta 'talimat iptali' krizi: Takasbank'tan açıklama geldi

TEFAS'ta 'talimat iptali' krizi: Takasbank'tan açıklama geldi

Sosyal medyada hızla yayılan ve yatırım fonu alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine yönelik iddialar üzerine Takasbank resmi bir açıklama yaptı.

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TEFAS'ta 'talimat iptali' krizi: Takasbank'tan açıklama geldi

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine yönelik sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Banka, Takasbank veya TEFAS sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

İPTAL İDDİALARI

Takasbank, TEFAS'taki fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair iddiaların sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığını belirtti. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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